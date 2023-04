Vidal pidió que el PRO baje todas las candidaturas y abra un debate para fijar reglas de competencia

En medio de las discusiones internas que generan desacuerdos y discusiones públicas en la coalición opositora Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal propuso “bajar todas las candidaturas” que se manifestaron hasta el momento en el PRO, en todas las categorías, y “volver a empezar”.

“Hay que mostrar el programa de gobierno y las reglas para competir”, dijo la ex gobernadora de Buenos Aires, que había expresado su voluntad de competir para ser presidenta en las elecciones primarias de agosto. En el mismo sentido, contó que viene “conversando en privado” sobre esta posibilidad y que si todos acceden, ella daría ese paso. “Si hubiera una discusión como la que planteo, donde todos renunciamos, yo también lo haría, sin dudas”, afirmó.

Durante una entrevista, Vidal hizo mención a las repercusiones que aún genera la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de implementar el sistema de Boleta Única Electrónica en el distrito, algo que en el PRO, el partido que ambos integran, interpretan como una concesión al radicalismo a cambio del apoyo para una futura campaña presidencial del propio Larreta.

“Hoy el PRO tiene que bajar todas las candidaturas a todos los cargos y volver a empezar. Mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir. Todas. Jefe de gobierno, gobernador, presidente. Todas”, dijo, sin matices, Vidal. No obstante, intentó dar por finalizada la discusión que generó el ruido en la Ciudad de Buenos Aires. “La decisión está tomada y no tiene vuelta atrás. Será de la manera en que Horacio determinó. No hay más que discutir. Ya está”, afirmó.

Al margen de esa definición, que la afectaría a ella misma como precandidata ya lanzada, pero también a Larreta y Patricia Bullrich, los adversarios que más duro exponen sus diferencias en la antesala de las definiciones en el espacio opositor, Vidal insistió en los debates van a transcurrir sin que el espacio se rompa. “Esta es mí posición. No será la primera vez que me digan ingenua o Heidi. Lo digo desde mi lugar de convicción”, aclaró.

“Un desacuerdo no es una ruptura. También lo tuvimos cuando Gabriela Michetti y Rodríguez Larreta querían ocupar el mismo lugar. Lo resolvieron los porteños”, agregó, en alusión a lo ocurrido en 2015, cuando el actual jefe de gobierno se impuso, con ayuda de Mauricio Macri, para ser el candidato del partido, un ejemplo que hoy incomoda al alcalde porteño.

Los dichos de la ex gobernadora de Buenos Aires cobran relevancia por las definiciones electorales que deberá tomar la coalición opositora en el corto plazo. El 24 de junio deberán presentarse las pre candidaturas para competir en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Juntos por el Cambio tiene a Larreta, Bullrich y Vidal como exponentes que ya anunciaron sus intenciones de competir desde el PRO. Gerardo Morales hizo lo propio desde la UCR, otro partido integrante del frente.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, Jorge Macri es el candidato que preferiría Mauricio Macri que lleve el PRO, pero dos funcionarios de la gestión Larreta, Fernán Quirós y Soledad Acuña, también están en carrera y no se bajan aunque el macrismo lo espera. Martín Lousteau, el candidato del radicalismo, observa esa definición esperando que aumenten sus chances de ser jefe de gobierno porteño. Todo ese escenario es el que, ahora, Vidal sugiere barajar y dar de nuevo.

El límite a Milei

Vidal, quien actualmente es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, también desmintió que se esté conformando una alianza con Javier Milei y el partido Libertario por fuera de Juntos por el Cambio. “Lo desmiente el propio Milei cuando dice que él nunca haría un acuerdo con Juntos por el Cambio. Patricia tampoco haría nada para quebrar el frente”, insistió.

La consulta aludía a las expresiones de Elisa Carrió, la referente de la Coalición Cívica y fundadora de Juntos por el Cambio, quien había advertido que el propio ex presidente Macri trabaja para celebrar una alianza con el libertario. Milei pareció devolver el gesto, al proponer una alianza, por fuera de Juntos por el Cambio. “Milei hablando de Juntos por el Cambio es más de lo que la gente no quiere escuchar, no les importa”, se diferenció Vidal.

Satisfacción por Neuquén y Río Negro

La ex gobernadora de Buenos Aires también se refirió a las elecciones del último domingo en Neuquén y en Río Negro, y dijo que los resultados de esos comicios fortalecen a Juntos por el Cambio. “En Neuquén, donde el PRO decidió acompañar a Rolando Figueroa, se quebró un gobierno de 60 años”, celebró.

En el caso de Río Negro rescató la elección realizada, aunque allí el espacio sufrió una derrota. “Pasamos de tener 8 a 16 legisladores. Allí habrá un poder más equilibrado”, valoró y dijo que “fue un buen domingo”.

Sobre el cierre de la entrevista, Vidal volvió a desmentir cualquier posibilidad de ruptura en el espacio opositor. “Si estuviera todo roto, habla muy mal de lo que construimos los últimos 20 años. Entonces lo que construimos era muy débil, y no creo que eso sea así”, concluyó.

FUENTE: INFOBAE.COM