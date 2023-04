Eduardo De Pedro reavivó la polémica y dijo que en el Gobierno todavía hay funcionarios que no funcionan

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, hizo referencia este miércoles a los inconvenientes por los que atraviesa el país, en una semana signada por el último dato de inflación y la escala en el precio del dólar libre. En ese marco, y luego de responsabilizar en parte a la gestión de Mauricio Macri por la situación económica actual, como autocrítica manifestó que todavía hay funcionarios que no funcionan en el Gobierno. De esta manera, volvió a poner en el centro de la escena la frase de Cristina Kirchner que fue una señal de alerta hacia dentro de la administración de Alberto Fernández.

Sin dar nombre, el funcionario mencionó algunos inconvenientes que todavía tiene el oficialismo al momento de gobernar. “Todavía estamos con deudas con un sector de la sociedad”, aseguró.

Las declaraciones del alfil de CFK en la Casa Rosada se dieron dos días antes de que se reúna el Consejo del PJ para convocar a un Congreso peronista en el que se empezarán a delinear las reglas de juego de cara a las elecciones. El ministro es uno de los nombres que suena en el kirchnerismo para una eventual PASO con un representante del albertismo -podría ser Daniel Scioli-, pero antes de definir las candidaturas en ambos sectores del Frente de Todos impulsan que el Presidente y la Vicepresidenta retomen el diálogo para ordenar el espacio.

“Nuestro gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, para algunas personas, que cuando no ven actitud y que no se están haciendo todas las cosas que se tenemos que hacer, les genera algún tipo de desesperanza”, lanzó De Pedro en un tono de fuerte autocrítica, en diálogo con C5N.

Ante una repregunta sobre si esos funcionarios que no funcionan son algunos que todavía mantienen su cargo, el ministro replicó: “Para mi sí”.

De igual manera, le dejó un mensaje a los argentinos que miran con desconfianza la gestión del Gobierno. “A eso argentinos desesperanzados les vamos a ofrecer unas PASO, una alternativa en esta elección, para recuperar el espíritu del peronismo, para poder recuperar el espíritu de los gobiernos de Néstor y de Cristina”.

Y agregó sobre esto: “Lo que entendemos que tiene que cumplir la política que es la política como herramienta de transformación, y no como herramienta de confort personal”.

Asimismo, el funcionario nacional hizo referencia a las encuestas que colocan al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, como eventual ganador en las próximas PASO.

“Hay que verlo eso, yo soy muy desconfío cuando dicen que muchos jóvenes votarían a Milei. Desconfío de las encuestas. Cuando yo vi la marcha del 24 de marzo vi miles y miles de jóvenes. Todavía no vi ninguna marcha de miles de jóvenes bancando a Milei y pidiendo la dolarización”, manifestó.

Y aseguró: “Hay que ser un poco más desconfiados de los que se dicen en las redes sociales, de lo que se dice en los medios o de cómo se saca una foto. Es cierto, y lo dije hace algún tiempo que hay un descontento de algunos sectores de la sociedad”.

No obstante, el titular de la cartera del Interior también se refirió al gobierno de Cambiemos, a quien responsabilizó de los problemas económicos de la actualidad.

“Tuvimos cuatro años de Cambiemos donde desordenó la vida de los argentinos, que veníamos ordenando con responsabilidad en los gobiernos de Néstor y Cristina. Mauricio Macri y todos los sectores de Cambiemos desordenaron la economía y la vida de los argentinos”, manifestó el ministro.

Defensa del federalismo

Por otra parte, al participar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza de la presentación de un Boeing 737-800 de Aerolíneas Argentinas, adaptado para realizar exclusivamente operaciones de carga aérea, De Pedro también destacó la importancia de que “cada una de las economías regionales se puedan desarrollar”.

Acompañado por su par de Transporte, Diego Giuliano, y diferentes autoridades del sector aeronáutico, el funcionario defendió el rol de la empresa estatal al señalar que “no es posible tener empleo, economías regionales, gente viviendo en cada una de las provincias, si no les damos conectividad”.

“Es un gran paso, sobre todo para las economías regionales. Es un gran paso para los que exportan carnes, frutas, verduras, para los que exportan pescados, todos esos productos, toda esa mano de obra del interior de la Argentina que necesita una logística especial”, resaltó durante su discurso.

En este sentido, el titular de la cartera del Interior les pidió a los ciudadanos que “sueñen con un país con trabajo, donde cada una de las economías regionales se puedan desarrollar, y metan en su sueño a Aerolíneas Argentinas”.

“Es imposible que haya federalismo si no hay trabajo, si no hay empresarios invirtiendo a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. El transporte de carga no solo va a resolver muchísimos desafíos que tiene la exportación, sino también la calidad de vida de quienes se quieran arraigar en una provincia”, agregó.

Por su parte, Giuliano afirmó que “es un verdadero hito el hecho que Aerolíneas Argentinas haya incorporado a su sistema de negocios la carga, porque en la carga también está la fortaleza de la economía del país y el desarrollo de las economías regionales”.

“Aerolíneas demuestra que fomenta algo que todavía no tiene un desarrollo pleno acá, que es el sistema aéreo aplicado a la carga, en un país que es el octavo en extensión territorial del mundo y que necesita, fundamentalmente, de la aviación en todas sus áreas para poder obtener la conectividad federal, que es el objetivo principal de nuestra gestión y nuestro gobierno”, completó.

Del acto también participaron el presidente de la empresa aérea de bandera, Pablo Ceriani; la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli; el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Alejandro Glinski; y la presidenta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Gabriela Logatto; directivos de Aeropuertos Argentina 2000, de la empresa Mirgor, y representantes de gremios aeronáuticos.

“Esta unidad de negocios es un ejemplo cabal de la importancia de Aerolíneas como articulador entre el Estado y el sector privado, con una perspectiva federal de integración de las provincias en función del desarrollo nacional”, finalizó Ceriani.

