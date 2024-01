Efectos de la crisis: 180 personas viven en la calle en Santa Fe y organizaciones piden reforzar las donaciones

Encontrarse con una persona en situación de calle durmiendo en el frente de un local comercial, un banco, en la peatonal o los alrededores de la Terminal de Ómnibus durante la noche en la ciudad de Santa Fe es una realidad que marca un problema de larga data en la capital de la provincia.



En Santa Fe, la Fundación Somos Actitud Solidaria funciona desde 2010 en el corazón de barrio Roma y trabaja con personas que viven en la calle. Se trata de una organización no partidaria y autogestiva que intenta garantizar un plato de comida a este sector vulnerable de la población. Según el relevamiento que llevan adelante todos los días para entregar los alimentos y elementos de higiene, 180 personas viven en las calles de la capital actualmente. Del total, aproximadamente 95% son hombres y la gran mayoría son adultos.

"Son datos bastante actualizados por una cuestión de logística. No podemos hacer comida de más porque hoy en día los costos son cada vez más elevados y la gente cada vez dona menos", explicó Martín Mónaco, referente de la ONG, en diálogo con UNO Santa Fe.



Las personas a las que ayudan, indicó, suelen elegir al Parque Sur, Casa de Gobierno, la zona del centro y la Terminal para pasar la noche: “Por una cuestión de conseguir mayores posibilidades de que la gente las ayude están en espacios bien notorios, avenidas, zonas de plazas, bulevar, casco histórico, en la zona céntrica. Durante el día andan caminando mucho, dando vueltas por todos lados y de noche es el lugar donde ellos buscan su reparo para poder dormir", aclaró el referente.

La fundación trabaja en el día a día armando viandas de comida y bebida fresca, elementos de higiene, alimento balanceado para los perros para el caso de beneficiarios que los tengan. Luego, lo reparten a cada lugar que frecuentan estas personas con sus propios vehículos, a partir de un recorrido preestablecido.

Para esta actividad, es clave poder reunir donaciones. Al respecto, Mónaco resaltó que enero y febrero son meses donde la ayuda escasea y es casi nula, por lo que lo reunido en meses más "fuertes" como julio se administra para poder utilizarlo en esta temporada.

Por su parte, Cáritas es otro de los actores sociales que se involucran en la asistencia a personas vulnerables, entre las que aparecen quienes viven en la calle. La arquidiócesis que incluye a Santa Fe abarca siete departamentos de la provincia y está compuesta por 140 Cáritas Parroquiales.

Desde la institución religiosa, aclararon que, si bien no tienen el detalle de cantidad de gente en situación de calle, sí han notado un incremento en la cantidad de personas que se acercaron a pedir asistencia a las Cáritas Parroquiales en los últimos meses.

En diálogo con UNO Santa Fe, Martha Greppi, referente local de la institución, indicó que si bien oficialmente Cáritas reabre el 2 de febrero, las iglesias permanecen abiertas y con la mediación de los sacerdotes, voluntarios continúan entregando alimentos y recursos a quienes se acercan a solicitarlos. "Cuando hay un problema, una emergencia, o hay que ayudar a alguien la Cáritas va y atiende a esas personas", resaltó.

Greppi destacó que en el contexto actual siguen recibiendo donaciones, aunque "mermaron bastante" y el sistema se vio resentido por el aumento de precios: "Si antes te donaban un bolsón de alimentos con seis o siete productos ahora a lo mejor lleva uno o dos productos cuando mucho. La gente siempre colabora, pero ante el aumento de la demanda, no alcanza".

El tercer domingo de cada mes realizan una colecta de alimentos no perecederos, sumado a las donaciones que cada parroquia recolecte de forma particular o bien otras actividades, como talleres de promoción humana para las personas en esta situación de vulnerabilidad.

Cómo una persona termina viviendo en la calle

Sobre las causas que hacen que una persona termine pasando sus días en la calle, el referente de la ONG destacó que hay todo tipo de detonantes: “Tenés violencia intrafamiliar, adicciones, el alcoholismo es uno de los más comunes. En el caso de los hombres, muchos han sufrido una infidelidad por parte de sus exparejas y se han ido con lo puesto de la casa y no han regresado. Gente que vinieron a buscar trabajo a Santa Fe y no lo ha encontrado, hicieron changas y pagaban una habitación para dormir o comida”.

Y agregó: “Muchos han quedado en la calle y eso ya es su manera de sobrevivir. Con lo que pueden hacer de plata comen y duermen en una plaza, hay muchas situaciones, algunos los han desfavorecido con cuestiones legales, tenés de todo”.

Asimismo, desde Cáritas detectaron una afluencia de personas desde otros puntos del país y alrededores: “Hay muchísima gente de afuera, de Paraná, Buenos Aires, Córdoba, Uruguay".

Falta de respuestas

Frente a este problema, Mónaco lamentó que no haya respuestas de parte de los diferentes gobiernos que han pasado por la ciudad: “Hemos presentado pedidos y solicitado públicamente articulación. Es increíble que un jubilado te pueda donar alimentos, con lo justo o te pueda dar una mano con 500 pesos y no lo pueda hacer un Estado que tiene los recursos económicos y la infraestructura".

Al respecto, destacó: "Nosotros trabajamos esto prácticamente solos, si no es la sociedad la que te ayuda es muy difícil. Si no te llaman para juntarte ni nada es muy difícil. Lamentablemente no lo hemos logrado en estos 13 para 14 años que estamos con la fundación”.

Hasta el momento, a poco más de un mes de que asuma el nuevo gobierno, no han presentado un nuevo pedido de audiencia, pero está programado que lo realicen en los próximos meses. Esto, para pedir por la optimización de recursos del Estado y "realizar un trabajo que realmente sirva".

Incluso, contó que reciben llamados pidiendo que retiren a personas en situación de calle de los frentes de los edificios: "Piensan que nosotros dependemos del Estado, que trabajamos las 24 horas, que sacamos a las personas de la calle y las llevamos a algún lugar. Hay mucha incertidumbre de la gente, mucho desconocimiento".

En el caso de otras instituciones públicas, remarcó que, si bien hay establecimientos que trabajan con adicciones o consumos problemáticos, abarcan mucha gente de todos los tipos y situaciones, no se ciernen solo a personas en situación de calle. No hay instituciones abocadas a este problema en particular.

Algo similar ocurre con las personas que requieren algún tipo de atención psiquiátrica: "Más de una vez nos han llamado a nosotros porque representan de cierta manera algún peligro, pero nosotros no somos familiares para llevarlos a un psiquiátrico".

Niños en las calles

Respecto a menores en situación de calle, Mónaco indicó que son pocos casos aislados y relacionados a problemas "de adultos", como consumos problemáticos o problemas culturales "que hacen que las familias vuelvan a la calle", a pesar de haber conseguido solucionar el problema de la vivienda.

En ese sentido, remarcó la importancia de atender la temática de niños en edad escolar que se encuentran pidiendo a la salida de locales y que deberían ser tratados, pero destacó que la gran mayoría son menores "con casa". "Cuando hay menores, la falta de vivienda se resuelve rápido. Cuando hay juventud o gente grande cuesta mucho más".

Otras actividades para ayudar

A pesar de que principalmente se abocan a las personas en situación de calle, desde Somos Actitud Solidaria también están comprometidos con los niños de la ciudad y alrededores, entregando regalos en Navidad, organizando festejos como en el día del niño o, como en estos momentos, juntando útiles para donar a escuelas de bajos recursos. "Para escuelas rurales de la zona de la costa, de Helvecia, El Laurel", entre otros, señaló Mónaco.

Por su parte, Cáritas viene colaborando con insumos para microemprendimientos y talleres que enseñen oficios a los beneficiados: “El año pasado tuvimos 31 talleres con fondos que mandó Cáritas nacional para el capacitador o bien para la compra de insumos como máquinas de coser, un horno pizzero, bordeadoras o máquinas para cortar el pelo".

Cómo colaborar

Somos Actitud Solidaria recibe donaciones, así como podés sumarte como socio o bien anotarte para tareas de voluntariado. Para eso, podés contactarte a través de Instagram @somosactitudsolidaria.

A su vez, podés realizar una donación a Cáritas a través de una transferencia bancaria o bien acercarse a alguno de los establecimientos parroquiales y aportar de forma presencial.

Con informacion de Uno Santa Fe.