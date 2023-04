"Ya no tengo amigas 'mala leche', pero he tenido": fuerte sincericidio de China Suárez al hablar de lo que fue su círculo más íntimo

Eugenia “la China” Suárez abrió su corazón y no le esquivó a ninguna pregunta relacionada con su vida íntima y las personas que la acompañaron a lo largo de su vida.

Indagada por cómo toma los memes sobre ella que circulan en las redes, la China se sinceró: “Depende de con qué tema se metan, del momento de mi vida en el que esté, y por lo general mis amigos y mi familia no suelen reenviarme nada”.

Fue entonces que el conductor fue al hueso con su comentario al señalar que “nunca falta el ‘amigo mala leche’”. A lo que Eugenia respondió sin dudarlo: “Es que ya no tengo, pero he tenido”.

“Sabés que me pasaba un montón y yo me re angustiaba. La que siempre estuvo ahí para abrirme los ojos era mi amiga Agu que me decía ‘¿no te das cuenta que quien te dice eso no es una amiga?’. Y yo le decía ‘no, pero me dijo que no quería subir fotos conmigo porque su feed se le llenaba de malos comentarios’”, continuó.

Y cerró, tajante: “Me han hecho miles de esos comentarios y te sentís leproso, literal. Pero en un momento de vulnerabilidad, sos más chicos y que se yo, me angustiaba”.

FUENTE: CIUDAD.COM