"Crear una nueva moneda": la propuesta Luciano Laspina, principal asesor de Patricia Bullrich

"Vamos a crear una nueva moneda". La propuesta del principal asesor económico de Patricia Bullrich, el diputado Luciano Laspina, sorprendió al instalar un nuevo tema en la agenda, alternativo a la dolarización que había ganado terreno.

"La gran mayoría de los argentinos lo entienden, hoy hay una gran desesperación por buscar una salida rápida. Lo que quiero decir es que puede ser rápida, pero puede ser con nuestra moneda", explicó el economista en una entrevista en Radio Con Vos. Luego, reconoció que se anticipó al mencionar esa propuesta que no se había lanzado aún públicamente.

"Tenemos que recuperar, podemos crear una nueva moneda nacional con nuevas reglas. Lo podemos hacer, sí. Ponele un nuevo peso, ¿por qué no?", reveló el legislador de Juntos por el Cambio durante la charla en No dejes para mañana.

Ante la sorpresa que generó su declaración en el estudio, Laspina reculó y realizó una aclaración: "Me dijeron que no lo digan, pero, ¿por qué no? ¡Una nueva moneda con nuevas reglas!".

Laspina afirmó que está trabajando para ser ministro de Economía y prometió una "austeridad republicana ejemplar" respecto al gasto público. "Nunca imaginé que la crisis iba a ser tan grande”, sostuvo.

“La estrategia de estabilización depende de las condiciones de entrada, pero los grandes trazos de dónde tiene que ir la Economía se pueden preparar”, dijo Laspina. Y agregó que “el ajuste se está haciendo con el impuesto inflacionario, que lleva la pobreza al 40%", al tiempo que alertó sobre las posibilidades de que el país entre en hiperinflación.

Asimismo, relativizó las propuestas de Javier Milei como "dinamitar" el Banco Central, aunque mostró algunas coincidencias. Mientras que sobre el dólar insistió con que se debe salir de forma inmediata del cepo cambiario.

