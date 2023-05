Los halcones de Bullrich ratifican la reforma laboral con críticas a Larreta y la CGT

En su estrategia de diferenciación, la precandidata a presidenta del PRO, Patricia Bullrich es diferenciarse de su competidor Horacio Rodríguez Larreta mostrándose más dura en cada uno de los temas que le toca opinar. En esta idea de halcones y palomas, los referentes del sistema laboral del Bullrichismo salieron a castigar tanto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como a la dirigencia de la CGT y a sostener la necesidad de una reforma laboral profunda".

El ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, destacó la necesidad de "cambios estructurales urgentes en distintas áreas, porque casi el 40 por ciento de la población está en situación de pobreza y más del 50 por ciento de los chicos no pueden comprender un texto o resolver una ecuación matemática sencilla". Entre las modificaciones, apuntó al sistema laboral y advirtió que "la CGT y los sindicatos carecen de una mirada hacia el futuro".

El ex funcionario –que durante el gobierno de Mauricio Macri aceptó la degradación de la cartera laboral para que quede bajo la órbita de Producción a cargo de Dante Sica- reivindicó su gestión al señalar que "con nosotros, más de 25.000 personas que tenían planes fueron integrados al sector privado" y planteó que "es necesario que tener mano de obra capacitada".

Hay que mirar las nuevas categorías de trabajadores

Triaca sostuvo que "debemos mirar el presente con visión del futuro inmediato, porque hoy hay una nueva categoría de trabajadores que son los migrantes digitales" y agregó que "se trata de chicos que vienen al país y viven en la Argentina produciendo contenidos para diferentes plataformas digitales. Hay que ver cómo se les genera nuevas oportunidades, pero eso no está ni siquiera en discusión".

Sobre la reunión que Rodríguez Larreta mantuvo con una parte de la dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), sostuvo que mientras el jefe de Gobierno porteño descarta una reforma laboral, Patricia Bullrich considera que debe ser inmediata en el inicio del Gobierno. Indicó que "no se trata de cómo definimos los cambios que se necesitan en el sistema laboral. Lo que hay que debatir es la forma y el fondo de la cuestión, porque hoy, para contratar un trabajador, se activan más de 90 leyes. Eso es lo que hay que discutir y cambiar para generar oportunidades de empleo".

Acto seguido, comenzó a repartir críticas. Primero al Gobierno de Alberto Fernández, al que acusó de "habla de justicia social y estamos muy lejos de eso" y continuó con la CGT, señalando que "se quedó callada los últimos cuatro años y no emitió ni un comunicado con una inflación por arriba del 100 por ciento. Los dirigentes gremiales deben poner la barba en remojo y decir por qué están callados". Añadió que "no se preocupan en ver cómo incorporar al 45 por ciento de los trabajadores que están en negro. No tienen ganas de cambiar la situación que viven los argentinos".

Estamos ante una verdadera catástrofe laboral

Uno de los referentes gremiales de Bullrich es el titular de la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE), Marcelo Peretta, quien hace días presentó el sexto foro "Hacia un nuevo modelo sindical y empresarial" realizado en el Palacio Balcarce del barrio de Recoleta, donde aseguró que el país vive "una catástrofe laboral" y que "el modelo sindical argentino ha muerto aunque muchos no lo querían reconocer".

Asimismo, planteó la necesidad de modificar esta situación mediante políticas que la precandidata del PRO implementará y que "recuperarán 4.000.000 de trabajadores y trabajadoras registradas" en sus primeros dos años de gestión.

Más allá de estas iniciativas, Peretta también cargó contra Larreta y la CGT, aunque marcó notorias diferencias con los ex funcionarios macristas, ya que apuntó: "Es imprescindible una modificación y modernización de los convenios colectivos de trabajo porque hasta ahora hemos fracasado en la lucha contra el empleo en negro", pero advirtió que "estos cambios deben ser sin la intervención de los gremios y sin Gestapo Antisindical".

"Nos diferenciamos de quienes quieren arreglar con la CGT"

En referencia a la reunión que Larreta mantuvo con la dirigencia cegetista, subrayó: "Debemos diferenciarnos entre quienes quieren arreglar con la CGT para continuar con el empleo no registrado que está por encima del 40 por ciento y esta alta tasa de juicios laborales". Añadió que Bullrich "tiene el coraje necesario para modernizar las leyes laborales y afrontar a esta dirigencia sindical que está lejos de los trabajadores".

Aseguró que "con Patricia venimos trabajando hace el tiempo en planes para que las pymes generen. Estas elecciones se van a ganar diciendo la verdad, como que vamos a cambiar este modelo empresarial y sindical que no sirve. Diferenciemos entre quienes tienen coraje y experiencia de los que quieren seguir condenándonos manteniendo todo cómo está, de los que dicen consensuar pero en otras palabras quieren dejar todo como está".

Sobre los cambios que hay que implementar, adelantó que "nos van a tirar piedras pero tenemos valentía. Si no lo hacemos, la Argentina no tiene salida". Entre las modificaciones necesarias mencionó "acelerar habilitaciones de comercios porque tardan un año en habilitarse, esto va a cambiar". Lamentó que "es fácil dar de alta a un trabajador pero difícil darlo de baja, y esto hace que no se den de alta. Hay que bajar impuestos o hacerlos a cuenta del pago de ganancias o ingresos brutos, hay que bajar la cantidad de empleados en negro".

* Para www.iprofesional.com