Maximiliano Pullaro: "En Santa Fe se va a confirmar que no todos los oficialismos ganan"

Maximiliano Pullaro, presidente del bloque Evolución en Santa Fe, consideró que Perotti expresa un “kirchnerismo asintomático”. “Es un modelo extractivo que se lleva recursos de las provincias productivas y los termina volcando, en formato de dádivas y planes, en el conurbano bonaerense”, afirmó.

¿Qué opina de lo que viene sucediendo en las elecciones provinciales, confirmando la reelección de los oficialismos, las elecciones en Santa Fe serán distintas a lo que viene ocurriendo en el resto de las provincias?

Tenemos mucha expectativa en la provincia de Santa Fe, creemos que puede existir un cambio de Gobierno, un cambio de modelo.

Nuestra provincia ha tenido muchos retrocesos en materia de seguridad, educación, producción, y esperamos poder darle impulso a este cambio que estamos impulsando. Así es que sí, en Santa Fe se va a confirmar que no todos los oficialismos ganan.

¿Será un tema de las provincias productivas? ¿Hay una disconformidad distinta en ellas que en el resto de las provincias?

Nuestra provincia es una provincia distinta. En el interior hay una industria muy fuerte, con un campo muy fuerte, que obviamente fue muy perjudicado por las políticas que viene llevando el kirchnerismo hace años.

Nosotros sentimos que el kirchnerismo es un modelo extractivo que se lleva recursos de las provincias productivas y los termina volcando, en formato de dádivas y planes, en el conurbano bonaerense.

El año pasado, Santa Fe aportó, en concepto de retenciones a las exportaciones, mil cuatrocientos miles de millones, el equivalente a mil quinientos kilómetros de autopistas, o a cuarenta mil viviendas.

Obviamente, aquí hay un malestar muy importante, porque nuestra provincia no logra crecer, ni logra proyectar las obras que realmente necesita en diferentes puntos a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Y esos recursos de nuestro esfuerzo como santafecinos terminan yendo a un modelo que parece un barril sin fondo.

En una mirada más amplia, ¿puede ser que en Entre Ríos, Santa Fe, y eventualmente Córdoba, haya una tendencia a un cambio, mientras que en las provincias que son más dependientes de la coparticipación federal no?

Es altamente probable. Nosotros, desde el interior de la provincia de Santa Fe sentimos que el kirchnerismo es un modelo agotado, y sentimos que eso también sucede en provincias vecinas como Córdoba y Entre Ríos.

Son provincias que tienen un desarrollo muy importante. Santa Fe tiene el 23% casi de las exportaciones del orden nacional. El año pasado exportamos por 19.616 millones de dólares. Obviamente, en estas provincias, que tienen una dinámica propia, constituyendo una de las regiones más potentes del país, y que tienen unas finanzas muy fuertes por lo que representa el sector privado, hay un malestar.

Por eso vemos que las provincias en las que el kirchnerismo es fuerte, son provincias que tienen una dependencia muy fuerte de la burocracia del Estado.

Usted menciona el kirchnerismo, pero lo que vemos, es que en el interior el kirchnerismo no existe, sino que es el peronismo clásico. En el caso del electo gobernador de Misiones, como en el caso de La Rioja, vemos una discusión respecto al AMBA, a los porteños, a lo que sería la Argentina concentrada en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde no es el radicalismo y el peronismo lo que emerge, sino dos particularidades de estos sectores, que son el kirchnerismo y el PRO, pero en el resto de la Argentina está el peronismo y el radicalismo. ¿Comparte esta visión?

En Santa Fe, el peronismo y el radicalismo son dos partidos muy fuertes. Por diversas situaciones que fueron pasando en las últimas elecciones no compitieron, porque estaba el Frente Progresista, un frente político que estaba con los radicales, pero que lo encabezaba el Partido Socialista.

En el interior, en las ciudades y pueblos, sí había una disputa muy fuerte entre peronismo y radicalismo. El radicalismo es el partido que más intendentes y presidentes comunales tiene. De todos modos, en la provincia de Santa Fe, más allá de que hay un “kirchnerismo asintomático”, como el de Perotti, que hace un año y medio atrás llevó adelante un acuerdo con La Cámpora y con Cristina Kirchner. Desde allí condujeron la lista de senadores y de diputados nacionales. Con lo cual, el kirchnerismo sí tiene preponderancia.

Alejandro Gomel (AG): ¿La disputa que vemos a nivel nacional entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se verá reflejada allí entre usted y Carolina Losada?

No. Nuestra precandidata a vicegobernadora es una persona que milita y está comprometida con el proyecto nacional de Horacio Rodríguez Larreta, pero eso no implica que no haya sectores que nos acompañan y también acompañan a Patricia Bullrich, o que acompañen a Larreta y a Carolina Losada.

Entendemos que se discute un modelo de país, la Argentina que viene. Creemos en el diálogo, en la construcción de proyectos y programas de gobierno. En ese sentido, hay tres perfiles en Juntos por el Cambio. Uno más de gestión, en el que se ubican Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta, otro perfil quizás con mucho carácter pero menos planificación y gestión, que es el de Patricia Bullrich.

Nosotros, por nuestra procedencia, obviamente nos identificamos mucho con el armado de proyectos, de programas, de pensar la gestión pública, y por supuesto con el carácter para llevar adelante las transformaciones que se necesitan en nuestro país.

AG: ¿Ve la posibilidad de fórmulas mixtas a nivel nacional, como sucede en Santa Fe?

Esperamos que sí, y también que se replique en muchas provincias. Que también pueda suceder eso en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos expectativas que Martín Lousteau pueda ser jefe de Gobierno porteño, eso sería importante para la UCR, para lo que representamos en el interior del país, un proyecto político de poder.

Ojalá que en orden nacional también prime el diálogo y las fórmulas conjuntas entre los principales partidos políticos, para que el gobierno que viene tenga amplitud, porque no solo necesitamos ganar las elecciones, el próximo gobierno va a necesitar mucho diálogo político, porque los problemas que tiene Argentina son muy graves.

No es un momento para improvisados, sino para pensar políticas públicas, para personas que tienen experiencia de gestión.

