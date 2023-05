Sorpresa y media: el periodista Eugenio Fernández será el vice de la socialista Mónica Fein

El espacio socialista liderado por Clara García presentó este jueves al santafesino Eugenio Fernández como el compañero de fórmula de Mónica Fein para competir por la gobernación dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe. En una jornada con varias sorpresas políticas, el PS puso en cancha al conductor del noticiero central de Telefe Santa Fe para buscar empujar la lista en el centro-norte de la Bota.

El capitalino Fernández viene siendo una de las caras conocidas de Telefe desde hace varios años. Además de su labor en el canal de aire más importante de la región, es docente y director del Instituto 12. “Es una decisión que me emociona mucho, quienes me conocen saben que soy más del corazón que de la cabeza y me dejo llevar por las pasiones”, dijo en conferencia el precandidato que se mostró al borde de las lágrimas. El acuerdo para que participe se terminó cerrando este miércoles por la noche y la idea, más allá de estos comicios, es pensar en las intermedias del 2025.

“Cuando asumí la dirección del Instituto 12 lo hice con la necesidad de adquirir la experiencia de conducir un equipo, la que me llevó a aceptar la propuesta de este espacio en el cual me siento cómodo”, comentó el periodista. Fernández agregó, también emocionado, que “hay señales que no podía dejar de pasar por alto: después de muchos años de lucha de los estudiantes del instituto para tener el edificio propio, lo tuvimos el día en que Hermes cumplía años”.

Su compañera de fórmula, Mónica Fein, aseguró que “Santa Fe encuentra fuerzas en la gente que educa, produce” y por ese motivo se eligió a Fernández. A su vez, calificó al capitalino como una “persona comprometida, gran padre y excelente periodista y educador”.

No es la primera vez que Telefe Santa Fe, ex Canal 13, sirve como trampolín para periodistas que se lanzan a la arena política. El actual intendente, Emilio Jatón, fue conductor del noticiero durante muchos años. Hace algunos días el corralismo presentó a la periodista Silvina Cian como su espada para competir en las listas para el Concejo.

Retrocediendo en el tiempo, el justicialista Enrique Muttis antes de ser intendente también fue la cara visible del viejo “Notitrece”. Marta Fassino y Eduardo González Riaño trabajaron en el canal y tuvieron un paso posterior por el Concejo Municipal, la primera por el socialismo y el segundo por el Partido Demócrata Progresista.

Rosca capitalina

En la mesa se sentó el concejal Julio “Paco” Garibaldi quién será precandidato, aunque aún resta definir a qué. En las últimas horas hubo reuniones entre el espacio de Jatón y el sector de Clara García y Fein para llegar a algún acuerdo para conformar la lista para el Concejo y la Cámara baja provincial.

“Siempre se puede acordar, la idea es ir juntos”, le dijo una fuente presente en el conferencia de este jueves. La negociación tiene muchos puntos por resolver en pocas horas y hay debates que no avanzan. En caso de que no prospere está la posibilidad real de que el PS tenga dos nóminas para el Concejo, como la tendrá para la Cámara baja.

POR: VISSIO, AGUSTIN.

FUENTE: LETRAP.COM.AR