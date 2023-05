Cristina Kirchner apuntó contra la Corte: «Hoy se hace política en Tribunales y en los set de televisión»

Durante la semana, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, anunció que no será candidata para las próximas elecciones presidenciales. Desde el entorno de la dirigente afirman que el fallo en su contra por la Causa Vialidad es el gran motivo de su decisión, a pesar de que en el Frente de Todos todavía mantienen la ilusión de que deje de lado a la Corte Suprema de Justicia y encabece alguna lista.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Senadores dejó en claro que el Poder Judicial va contra ella y que no quiere entrar en su juego. «Se puede hacer política sin estar en a televisión. Es fácil hacer política desde la tv y en Tribunales el tema es cuando llegas al gobierno, hoy en Tribunales se hace mucha política y en los set de televisión también. Ahí se arma lo que después va a tribunales», aseveró.

«La política nunca fue así hasta 2015. Desde diciembre del 2015 es así. Empezando por la Corte y siguiendo por lugares puntuales que se convirtieron en lugares de debilitamiento del peronismo asociados a Juntos por el Cambio. Se vio claramente esto. Vos podés sospechar del otro pero una cosa es suponerlo y otra verlo», analizó la vicepresidenta.

En este sentido, Cristina Kirchner aseguró que «esto asusta, ya no es solo persecución a una dirigente política. Vienen por el peronismo y me parece que por el sistema democrático también. 2 de los 3 jueces fueron designados por decreto por Macri y se comportan de esta manera, debería preocupar a todos. Esto impacta en la vida cotidiana y en el sistema democrático. Hasta para el que se presupone beneficiado porque mañana no se sabe, deteriora al sistema«, alertó hacia la oposición.

El manejo de la Corte según Cristina Kirchner

Por otro lado, la ex mandataria cuestionó que «en San Juan y Tucumán, justo 72 horas antes suspendieron las elecciones. Eso pasó después que hubo elecciones en 3 provincias y fueron desfavorables resultados para Juntos por el Cambio y activaron el dispositivo. Vamos a ver, parece que se van a animar a todo», advirtió Cristina Kirchner en C5N.

Con información de www.elintransigente.com