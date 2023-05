Nico Mattioli se lanzó a la política: "Ayudar a la gente es lo que más me motivó"

En la previa del frenético cierre de listas de precandidatos a las elecciones santafesinas apareció un nombre que sorprendió a propios y extraños. El Litoral lo dio a conocer y despertó la curiosidad de la opinión pública. Nicolás Mattioli, hijo del emblemático “Leo” se postula como senador por el Departamento La Capital.

Cuando el rumor se terminó por confirmar, muchos buscaron la palabra del santotomesino que sigue los pasos de su padre, arriba de los escenarios y a pura cumbia. Nico eligió El Litoral para contar por qué se metió en la política.

“Mi amigo ‘Carly’ junto con Flor Carignano me trajeron un muy buen proyecto de hacer las cosas bien, como se tienen que hacer realmente. Y me gustó esto de entrar a la política para ayudar, para sumar mi granito de arena. Lo tomo como una experiencia y una responsabilidad”, arrancó el diálogo en medio de la redacción.

En ese sentido, amplió Mattioli: “Si bien venimos del lado de afuera, no significa que no podamos ayudar. Lo que hay que tener, creo que es sentido común y empatía, ponerse en el lugar del otro y no hay que ser un genio en esto para para poder ayudar, es simple”.



Cerca de la gente

— ¿A qué te referís con eso de “hacer las cosas bien”?

— Nosotros recorremos el país de punta a punta y vemos todas las cosas. Estoy en contacto con la gente y nos dicen ‘no llego para la entrada’. En las redes sociales recibo muchos mensajes de ese estilo como ‘no llego para comer pero te quiero ir a ver nos haces acordar a tu viejo’.

Ayudamos de nuestro lado. No tenemos problema por una entrada más o menos no hace la diferencia pero sí para esa gente que cuesta mucho hoy conseguir una entrada.



Está complicado para comer. Lo veo en mi barrio, en Santo Tomé, no vivo en un frasco. Voy caminando a la carnicería, a la verdulería. Las calles son de tierra. Y escucho, ‘anotame esto’, ‘no llego,’ ‘dame lo que me alcanza’.

No quiero ver más eso, a mí me duele porque quiero que estén mejor. Cuántos chicos descalzos veo en la cuadra jugando con mi hija y les he regalado zapatillas y ropa, siempre de corazón.



Con esto de la política se puede ayudar a toda esta gente y masivamente. Creo que esto es una herramienta muy importante y de eso hablo de ‘hacer las cosas bien’.



—¿Qué fue lo que te decidió para lanzarte?

— La palabra. Le di mi palabra a mis amigos de que iba a seguir y bueno, creo que la palabra vale mucho más que papeles firmados. No fallar a mis amigos, ayudar a la gente es lo que más me motivó.

Yo puedo pagarle la cuota del colegio a mi hija, darle los útiles que necesita pero hay padres que no. En una reunión escuchaba que había quienes adeudaban cuotas de años anteriores. Con la copa de leche no recibe mucha ayuda la escuela y pensaba si pasa esto en este colegio que está medianamente bien, imaginate cómo estarán las otras.



Hay que ayudar a las escuelas y clubes de barrio. Estuve con gente de Los Canarios en barrio Los Troncos y le pregunté qué necesitaban. Le faltaban pelotas, arcos, todos esos elementos. Está bueno que los chicos tengan un lugar para entretenerse y no estar en la calle, que está complicado con la droga e inseguridad.

Darlo todo

En otro tramo de la charla, Nico recordó una enseñanza que le dejó su padre, al momento de encarar nuevos desafíos en la vida. “Y ese mensaje de mi viejo, ese consejo siempre me ayudó en esto de la carrera”, dijo.

“Van a ser 12 años que soy cantante. Siempre me preparo de la mejor manera, llego al show bien lookeado, o sea hay que estar siempre concentrado y dar lo mejor”, aseguró.

Y agregó: “A la primera canción la canto como la última que voy a cantar en mi vida y doy lo máximo, así que la gente que espere lo mismo para esto de la política porque voy a dar lo máximo y me voy a comprometer al 100%”.

Interna con un colega

En la interna del PJ santafesino, Mattioli tendrá como competidor a un conocido, Marcos Castello. El también cantante de cumbia buscará renovar el lugar que ganó en las elecciones de 2019.

Ante este escenario, se le consultó a Nico por si será reñida la interna. Y contestó: “ Lo conozco hace tiempo a Marcos (Castelló), de los escenarios y de la vida. Compartimos muchas cosas y la gente que espera una pelea o alguna bronca de algo, lamentablemente lo vamos a tener que decepcionar. Le deseo lo mejor a él y a su familia. Estamos acá para sumar, no creo que haya una guerra como la están vendiendo”.

Y siguió: “No me molesta porque cada uno sabe lo que hace y quién es. Sabemos que entre ambas partes está todo más que bien y no hay una guerra interna. Es más, teníamos previsto una canción juntos que la vamos a hacer igual por más que gane quien gane. Acá no hay broncas”.

Ayudar es la cuestión

—¿Cómo te ves nivelando tu vida ahora?

— Siempre organizado porque ante todo, lo que más tiempo me lleva es mi hija Delfina, que tiene una discapacidad. Mi mujer trabaja hasta las 4 de la tarde y en las tareas de casa me encargo yo, por lo que está acostumbrada a estar conmigo todo el tiempo.

Ella tiene una enfermedad rara, poco frecuente que se llama ‘Prader-Will’ que afecta la neurona del hipotálamo que controla la saciedad del hambre. También tiene un problema en el habla por un retraso madurativo. La pasamos complicado el primer mes de vida, se alimentó con sonda durante casi un año, después con botón gástrico. Nunca nos quedamos y pudimos darle el tratamiento que necesitaba.

Hay gente que no puede, no solamente en la enfermedad que padece mi hija, sino en un montón de casos. De enfermedades más complicadas. No puede ser que tengamos que perder tanto tiempo; por ejemplo otro chico con Prader Willi nos contaron que tuvo que esperar siete meses para que le den un turno con una genetista. Dos mes para arrancar kinesiólogo.

Hay mucha demanda y hay que tener soluciones rápidas para estas cuestiones de la discapacidad. No es un tema menor y lo vivo en carne propia. Otro caso, una silla postural con una espera de entre 8 meses a un año para un chico que no podía mover el cuerpo. Esas soluciones tienen que estar enseguida.

Por ahí uno ve casos que sabés que no van a sobrevivir y sin embargo los padres le ponen le ponen toda la onda, todas las cosas para que su hijo viva mejor y hay gente que puede y hay gente que no. Entonces hay que nivelar, hay que acomodarlo para que sea igual para todo.

Mensaje final

Sobre el final, Nico Mattioli dejó un mensaje para los santafesinos. “A las ideas las vamos a plantear con la gente, hay que escuchar a la gente. Nosotros desde un escritorio, no podemos solucionar cosas que no sabemos que pasan. Tenemos que ir a escuchar, a ver qué necesita la gente y en base a eso van a salir nuestros proyectos. No podemos prometer algo que no sabemos”, afirmó.

Y cerró: “Lo que sí prometo es dar lo mejor y todo lo que esté a mi alcance. Ayudar desde el lado que me toque y escuchar a la gente que la está pasando mal. A partir de ahí, si nos votan vamos a llevar las soluciones que nos han pedido”

Con informacion de El Litoral.