Fuerte y tenso cruce entre Cora Debarbieri y Coti Romero: “Tenés un problema de interpretación”

Coti Romero y Cora Debarbieri protagonizaron un tenso cruce en vivo en EAT, el programa que conduce Diego Ramos por la pantalla de América. La ex Gran Hermano fue convocada para hablar de su futura participación en el Bailando 2023 (su partenaire será Maxi Diorio) y aprovechó la oportunidad para reclamarle a la panelista por un comentario anterior que no le gustó y tampoco quiso dejarlo pasar.

La periodista le consultó a la novia de Alexis Quiroga -popularmente conocido como El Conejo- por la campaña mediática que están haciendo sus excompañeros de reality Juliana Díaz, Maxi Giudici y Juan Reverdito para que los convoquen al certamen que conduce Marcelo Tinelli, y que no fueron llamados originalmente por parte de la producción. De inmediato, la joven oriunda de Corrientes apuntó contra Cora, sin siquiera responder al respecto.

“Vos la otra vez dijiste que yo le había tirado mierda a Juliana. ¿Para qué me preguntas eso? Yo sé que ustedes son los que hacen las preguntas, pero quiero preguntarte algo: ¿Quiero saber si eso lo soñaste o dijiste ‘todos mis años trabajando no me sirven de nada y voy a inventar algo de Coti Romero? Porque jamás dije nada de eso y, de hecho, tengo la mejor con Juliana”, lanzó al aire Coti a través de una videollamada.

A Cora Debarbieri tampoco le gustó nada el tono en que le habló Coti y no se quedó callada. De esa manera, se dio un cruce en el que Diego Ramos debió intervenir en más de una oportunidad.

Cora: —¿Estás segura que dije eso? Yo dije que vos y otros chicos de Gran Hermano veían como medio cartonero las postulaciones de Juliana y Reverdito. Esa palabra la puso yo, no la puse en tu boca. A veces está bueno ver y no solo guiarse por lo que te cuentan.

Coti: —¿Por qué pensaste que yo dije eso? Para mí está re bien que se postulen. Está bueno que hagas tu trabajo y te informes. Yo no dije eso.

Cora: —Ah, bueno, clases de periodismo con Coti Romero. Yo te recomiendo que mires el programa y te fijes cómo están puestas las palabras.

Coti: —Lo vi.

Cora: —Entonces, tenés un problema de interpretación.

Coti: —No puedo hablar con vos si no te informaste bien.

Cora: —Si querés hacer la nota buena onda perfecto, pero si querés pasar a otro nivel también paso, como vos quieras. Te doy la posibilidad que elijas. Parece que este va a ser el personaje que uses en el Bailando.

Coti: —Prefiero usar el personaje pero tener información verídica de lo que digo. ¿Sabés por qué estoy así? Porque tengo la mejor con Juliana y Juan. Estaría bueno que digas ‘sí, tenes razón’.

Cora: —Es que para mí no tenés razón. Igual, no hice hincapié en vos, sino en varios de los ex Gran Hermano. No te pongas en el centro de todo porque no lo estás. Y mirá que yo no voy al Bailando, asique conmigo vas a perder, te aviso por las dudas.

De inmediato, Diego Ramos, que ya había intervenido apenas vio el cruce entre la invitada y la periodista, decidió volver a intentar poner paños fríos a la situación. “Quedó claro. No se entendieron pero ambas fueron escuchadas. No es necesario llegar a un escalón de violencia o nada por el estilo”, pidió el conductor y dio por finalizada la cuestión buscando que las mujeres dejaran de cruzarse y que la discusión no pasara a otro nivel.

Con informacion de Infobae.