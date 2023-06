Sergio Massa anunció un alza de más de 40% en los topes de facturación para el Monotributo desde julio

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este mediodía una suba del 41,5% en las escalas de facturación del Monotributo, como anticipó TN. La medida apunta a un “alivio” para 4.781.614 pequeños contribuyentes ante la aceleración de precios.



Además, lanza una línea de créditos a tasa subsidiada a dos años de plazo destinado a los pequeños contribuyentes

El alza en los topes de ingresos regirá desde julio y hasta diciembre de 2023, y no incluirá un aumento en la cuota mensual -componente impositivo, previsional y de salud- que deben tributar.



Por la ley del Monotributo, los parámetros -facturación, cuotas, energía consumida y alquileres- se actualizan de manera anual, los 1° de enero, según el aumento del año previo de jubilaciones, pensiones, AUH y otras asignaciones de la ANSES.

Ante la alta inflación, que afecta el poder adquisitivo y provoca que los monotributistas tengan que facturar más por sus servicios y productos, el Gobierno decidió acelerar el traslado del aumento del primer semestre de la fórmula de movilidad a las tablas de facturación del Monotributo.

Monotributo 2023: cómo quedan las escalas de facturación desde julio de 2023

Con la suba del 41,5% en los topes de facturación para todas las categorías, desde el 1° de julio, las escalas del Monotributo serán los siguientes:

Categoría A: pasa de los actuales $999.657,23 a $1.414.762,58 ($116.000 por mes).

Categoría B: de $1.485.976,96 a $2.103.025,45;

Categoría C: de $2.080.367,73 a $2.944.235,60;

Categoría D: de $2.583.720,42 a $3.656.604,33;

Categoría E: el límite de facturación pasa de $3.042.435,05 a $4.305.799,15;

Categoría F: la facturación anual pasa de $3.803.043,82 a $5.382.248,94;

Categoría G: de $4.563.652,57 a $6.458.698,71;

Categoría H: de $5.650.236,51 a $7.996.484,11;

Categoría I: de $6.323.918,55 a $8.949.911,06;

Categoría J: de $7.247.514,92 a $10.257.028,68;

Categoría K: el tope máximo pasaría de $8.040.721,19 a $11.379.612,01.

Monotributo: cuánto habrá que pagar de cuota mensual desde julio de 2023

A diferencia de la actualización anual, el aumento desde julio no alcanzaría a la cuota mensual que los pequeños contribuyentes deben pagar por el impuesto integrado y los aportes previsionales y a la obra social. Así, los montos totales a pagar entre julio y diciembre de 2023 quedarían de la siguiente forma:

Categoría A: $5750,75, tanto los que venden bienes y como los que ofrecen servicios.

Categoría B: $6430,38 para todos los pequeños contribuyentes de esta escala.

Categoría C: $7351,10 para servicios y $7226,83 para la venta de productos.

Categoría D: $9245,06 para servicios y $9040,47 los que venden productos.

Categoría E: $12.776,61 (servicios) y $11.629,37 venta de cosas muebles

Categoría F: $15.712,40 para los servicios y para los que venden productos, $13,856,32.

Categoría G: $18,347,44 para servicios y $15.855,59 para los productos.

Categoría H: para servicios (la última escala permitida) $31.347,16. Mientras, los que venden bienes, $26,743,66.

Categoría I: La cuota mensual será de $38.464,47.

Categoría J: Será de $44.390,28 por mes.

Categoría K: La cuota mensual queda en $50.717,92.

Las cuotas mensuales son superiores para las categorías entre la D y la K, dado que el Presupuesto 2023 determinó una fuerte alza en los montos de la obra social. Las categorías A, B y C no tuvieron cambios en los aportes.

Con informacion de Todo Noticias.