La mamá del Polaco fue a despedir a Silvina Luna en su funeral: “Mi hijo está muy triste, la quería mucho”

Este miércoles 6 se realizó el cortejo fúnebre de Silvina Luna, el cual consistió en un velatorio en una sala ubicada en el barrio porteño de Núñez y luego el cuerpo fue trasladado hasta el panteón de los actores en el Cementerio de la Chacarita. Allí estuvo presente Mariana Cwirkaluk, la mamá de El Polaco, quien estuvo en pareja con la modelo en el año 2017.

“Soy la mamá de El Polaco, yo la quería mucho a ella. Una chica muy respetuosa, la amaba con todo mi corazón”, dijo al ser abordada por un micrófono de A24. “La quiero con todo mi corazón”, subrayó Cwirkaluk, quien además dio cuenta de la relación que tuvo con la modelo en el tiempo en que fue novia de su hijo. “Me valoraba mucho, me respetaba mucho. Fue una muy buena mujer conmigo, hermosa, un ángel”, definió.

“Es una lástima que ahora le estamos pidiendo a Dios para que haya Justicia. Pienso que es muy triste, estamos todos mal, estamos rogando para que Dios haga Justicia. Y lo va a hacer. Va a suceder, tengo fe de que Dios ya está haciendo Justicia”, subrayó la mujer. Al ser consultada por cómo está El Polaco con esta noticia, dijo: “Él está muy triste, la quería mucho a ella”.

“Como él estaba en contacto con ella, le mandaba saludos a través de él. Yo tenía ganas de ir a verla al hospital pero no se podía porque estaba en terapia. Pero de hecho, él le mandó un saludo mío y ella le dijo que me quería mucho. Creo que Silvina sentía que yo era como una mamá para ella. En su tiempo me valoró mucho, ninguna como ella. Es muy triste”, cerró la mujer, muy compungida, al hablar

Ezequiel Iván Cwirkaluk, tal es el nombre real del cantante cumbier conocido como El Polaco, quiso despedir a Luna, quien fue su pareja durante el año 2017. El músico ya había expresado su apoyo y le había enviado mensajes de afecto cuando la modelo había estado internada en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.

“Estoy devastado, como estamos todos, con la noticia”, dijo El Polaco al ser abordado por una cronista de LAM (América) tras conocerse la noticia del fallecimiento de la ex Gran Hermano. Sin detener su marcha y con anteojos oscuros, el cantante contó que está muy triste ante la pérdida. “Es muy triste, es increíble que le haya pasado esto”, mencionó.

Luego, ante la pregunta de la periodista sobre su opinión del médico Aníbal Lotocki, que fue quien le practicó una cirugía estética en el 2011 que derivó en la falla renal que terminó con su vida, fue contundente: “Es una locura que siga libre y operando. Siento lo que sentimos todos: bronca, repudio, Justicia”.

“En mi corazón, con las cosas hermosas que pasamos, con su sonrisa y siempre con amor”, cerró emocionado y no quiso responder más preguntas. Apenas se conoció el fallecimiento de la modelo, el músico había hecho un sentido posteo en sus redes sociales dedicado a ella. Con una foto de ellos dos juntos mientras la modelo oficiaba de DJ y él la acompañaba, se despidió de su examor. “Q.E.P.D” escribió junto a un emoji con una carita triste junto a otro llorando, y agregó el hashtag “Justicia por Silvina”. Finalmente, concluyó la publicación con un corazón rojo. Además del emotivo mensaje, el cantante decidió cambiar su foto de perfil por un lazo negro, en señal de duelo.

Apenas Silvina fue internada y su estado se volvió crítico por lo que debió ser intubada en terapia intensiva, en una entrevista para LAM el cantante había mostrado una profunda tristeza al expresarse sobre el difícil momento que atravesaba la actriz. “No se merece lo que está viviendo. Es una mujer joven. Yo la quiero mucho, pasamos cosas lindas, y tengo los mejores recuerdos en mi corazón”, había mencionado.

Fuente: Infobae