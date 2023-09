Brian May criticó la subasta de objetos de Freddie Mercury: “Es muy triste”

Reino Unido. La subasta de los objetos históricos del cantante Freddie Mercury comenzó ayer en la reconocida casa Sotheby´s. El primer objeto en ser vendido por una gran cantidad de dinero fue el gran piano Yamaha que el músico adquirió en 1975: pagaron 2,1 millones de dólares por el. Mientras tanto, su amigo y compañero de banda, Brian May, criticó duramente la venta de los recuerdos y advirtió que el cantante estaría devastado.

En un descargo en su cuenta oficial de Instagram, el guitarrista expresó, “No puedo mirar. Para nosotros, sus amigos y familiares más cercanos, es muy triste”.

La publicación fue acompañada de una foto de Mercury tocando una guitarra de May. “Lo extrañamos mucho”.

En medio de su indignación por lo que ocurre en la casa de subastas declaró: “Los efectos personales más íntimos de Freddie y los escritos que formaron parte de lo que compartimos durante tantos años pasarán por el martillo, serán vendidos al mejor postor y se dispersarán para siempre”.

Los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar e inundaron rápidamente la publicación de May. Muchos de ellos se mostraron desconformes con la ex novia del cantante, Mary Austin, quien es la dueña de todas las posesiones que dejó el cantante luego de su muerte en 1991.

Uno de los fans del cantante sentenció, “¡¡La codicia es asquerosa!!”, mientras que otro escribió “Yo también tengo una tristeza terrible”.

Muchos de sus seguidores esperaban que se creara un museo en honor a Mercury dónde pudieran apreciar la historia de los objetos y que las ganancias se destinaran a organizaciones benéficas de la lucha contra el SIDA.

La casa de subastas declaró en un comunicado, “Tenga en cuenta que, mediante un acuerdo especial con el consignador, Queen Productions Limited ahora ha comprado estos lotes de forma privada para llenar un vacío en sus archivos. Agradecemos su interés y nos disculpamos por cualquier decepción que esto pueda causar. Por favor contáctenos para aclaraciones o cualquier otra información que pueda necesitar”.

En consecuencia, varios de los artículos que se pretendían subastar no saldrán a la luz como estaba previsto.

La pieza estrella de la primera de seis sesiones dedicadas este mes a Mercury, se vendió por 1,74 millones de libras (2,18 millones de dólares), por debajo de las estimaciones previas de hasta 3 millones de libras (3,77 millones de dólares).

En total, Sotheby’s rematará este mes cerca de 1.500 objetos que permanecían en Garden Lodge, el edificio de estilo georgiano que Mercury adquirió en el acomodado barrio londinense de Kensington en 1980.

