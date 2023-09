José Ignacio de Mendiguren: «Los argentinos votan con el bolsillo»

José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo, admitió que el Gobierno nacional cometió errores para cuidar las reservas del Banco Central. Por otro lado, de Mendiguren habló sobre las elecciones presidenciales y reconoció que históricamente los argentinos han votado al oficialismo a favor cuando la economía funcionaba bien y en ese sentido apostó a que el 2024 será un buen año en materia económica y no habrá sequía.

¿El argentino vota con el bolsillo?», preguntó el periodista de Radio Continental, Eduardo Serenellini y de Mendiguren respondió con sinceridad: «Sí. Yo creo que esto se demostró siempre. Si la economía anda bien, la gente no cambia. Pero si la economía va mal, va en contra del que gobierna, sea el intendente, el gobernador o el Poder Ejecutivo».

«La representante del hemisferio sur del Banco Mundial, me dijo hoy la Argentina es un activo público global. Nos dijo que tenemos abundancia en lo que el mundo entró en crisis como en el caso del tema energético, minerales, las energías renovables y la economía del conocimiento. Hoy sabemos que hemos tenido en particular una crisis de la sequía, que nos quitó nada más ni nada menos que el 25% de todas nuestras exportaciones del año pasado», indicó el funcionario nacional.

«Hemos cometido errores en cuidar las reservas del Banco Central, pero Argentina tuvo unos saldos favorables de la balanza comercial extraordinarios, llegamos en el año pasado a 100.000 millones de dólares de exportaciones, esto fue récord. Sin embargo, no cuidamos bien esas reservas, a lo mejor lo gastamos en cosas superfluas que no lo debíamos haber hecho», sentenció el exministro de Eduardo Duhalde.

«Hoy la inversión en la Argentina está en 18.6% del producto bruto. Es uno de los períodos de inversión más grandes de los últimos 11 años. En YPF tenemos récord de exploración de petróleo. Esto es que quiero decir, estamos mal, pero la Argentina no está destrozada», comentó el expresidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior.

Con respecto a la suma fija de 60.000 pesos en dos cuotas a todos los trabajadores públicos y del sector privados en relación de dependencia que impuso el Gobierno nacional por decreto, de Mendiguren lo tomó como una inversión para fomentar el consumo. «Cuando usted, ese dinero lo vuelca directamente en la gente vuelve en consumo, así que esto de qué es gasto público y qué es inversión es una discusión vieja, porque uno lo que da es ingreso para la gente», relató de Mendiguren.

El enojo de Mendiguren con el documento de la Asociación Empresaria Argentina

«Yo fui empresario y no me gustó mucho ese documento, porque parecería que los empresarios nos ponemos en paracaidistas, que no tuvimos nada que ver con esta Argentina que describimos, le reclamamos todo a los demás, y nos ponemos en una posición dura de defender solo nuestro derecho. Todos tenemos responsabilidad y tenemos que poner un aporte también adicional», concluyó.

