Las tres medidas de Maximiliano Pullaro para la semana uno de gobierno

Las primeras medidas directas que tomará el gobernador electo Maximiliano Pullaro apenas pise, el lunes 11 de diciembre, su despacho en la Casa Gris estarán relacionadas a seguridad, educación y producción. Así lo expresó ayer, en conferencia de prensa, en la previa a la primera reunión interministerial en la que no faltaron referentes de todos los partidos que integraron Unidos para Cambiar Santa Fe, y donde dio más detalles de cómo será la primera semana de su gestión.

“Vamos a sacar a la policía a la calle, como lo prometimos y vamos a tener reuniones con el MPA para empezar a ver los barrios más conflictivos en Santa Fe, Rosario y Rafaela que son los lugares de mayor violencia que estamos viendo en este momento”, dijo, poniendo de aviso a la Fiscal General del MPA María Cecilia Vranicich.

“En segundo término –enumeró Pullaro- vamos a firmar el decreto de no repitencia en Santa Fe, se termina el avance continuo: chico que no aprende, chico que no va a pasar de grado en nuestra provincia y vamos a tomar medidas para mejorar la calidad educativa en Santa Fe”.



Horas antes, el futuro ministro de Educación José Goity había dado una extensa conferencia de prensa en la que además había adelantado que el inicio de clases del ciclo lectivo 2024 será el lunes 26 de febrero y que las negociaciones paritarias con los gremios docentes se retomarán los primeros días de enero para evitar dilaciones que impacten en los 180 días de clases que fijaron como objetivo.

Por último, Pullaro marcó que articularán medidas con privados “para que el sector productivo pueda crecer”, aunque en este punto no dio detalles de medidas específicas.

Los tres enfoques son híper locales, por lo menos para los primeros días de gestión, aún cuando él y el resto de los gobernadores estarán expectantes del rumbo que tome el país con el inicio de la presidencia del libertario Javier Milei.

El evento de ayer reunió a casi 600 futuros funcionarios, desde primeras a cuartas líneas de trabajo. Arriba del escenario, además de Pullaro y la vice electa Gisela Scaglia, estuvieron los próximos ministros, ministras y secretarios, y cada uno dio un mensaje para sus equipos de trabajo. Hubo arenga fuerte y parte de los chistes que se generaron tuvieron que ver con quién recibía más aplausos y tenía más hinchada en el lugar.

El encuentro fue en el Teatro Luz y Fuerza, en la capital provincial, y por primera vez reunió el equipo de gobierno en pleno. Todo en un clima muy distendido. Pasó una hora entre que llegaron los primeros asistentes y el comienzo del acto y esos sesenta minutos a muchos le sirvieron para hacer sociales, presentaciones y saludos de reencuentro. Y es que muchos de los asistentes habían compartido áreas de trabajo en las gestiones frentistas previas a 2019.

Minutos después de las 19, abrió el acto Scaglia y luego le dio la palabra a Pullaro, quién lanzó una frase que después ordenó el resto del discurso y generó una ovación del auditorio: “Nosotros somos Arturo Illia”. En ese sentido, dijo que lo primordial en su gestión será “trabajar sin privilegios, con austeridad y honestidad” y les exigió a todos y todas mantener un perfil alto, comunicar lo que se hace y “atender a todo el mundo”.

Sin nombrar la cifra del millón de votos, todos los dirigentes hicieron referencia al amplio acompañamiento que tuvo Unidos y la fórmula electa en las urnas: “Esta hermosa confluencia de partidos le va a demostrar a todos los santafesinos que no se equivocaron”, cerró Pullaro.

Con informacion de Letra P.