Un sistema de Salud en emergencia

En materia de Salud, el año que se va deja un sabor amargo pero sobre todo un futuro incierto. Es que pasada la pandemia por Covid parecía ser que todo iría normalizándose, pero no. Superada la pandemia se hizo evidente el cansancio de médicos y de todo el personal de Salud que empezó a reclamar por mejores salarios y condiciones laborales, por el pase a planta permanente, por mayor reconocimiento y por garantías de seguridad a la hora de trabajar. Si hubo algo que caracterizó al 2023 en Salud fue la cantidad de paros y medidas de fuerza llevadas a cabo por el sector que integran médicos, enfermeros, camilleros y todos los trabajadores en general.

La emergencia pediátrica, un punto clave

Mediante el Decreto Nº 1212, el por entonces gobernador Omar Perotti declaró en junio la emergencia sanitaria en materia de atención pediátrica y neonatológica en toda la provincia de Santa Fe por el término de 90 días.

La decisión administrativa se debió a la crisis en que se encontraba por entonces -y continúa- el sistema de salud público por la falta de disponibilidad de médicos que cuenten con formación en distintas especializaciones en la atención sanitaria de los menores.

En diálogo con El Litoral, la ex ministra de Salud -hoy diputada provincial- Sonia Martorano, explicaba los pormenores del decreto y a qué apuntaba. En primer lugar señalaba que la emergencia pediátrica se declaraba por varias razones. La primera, para visibilizar una problemática que existe y que se va a agudizar con los años si no se actúa: la escasez de pediatras o médicos especialistas en neonatología y/o niños. La segunda, para dotar de presupuesto y reforzar el sector con médicos y especialistas de otras áreas.

"La emergencia pediátrica surgió por la necesidad de poner el tema en agenda. No tiene nada que ver con alguna cuestión epidemiológica sino con que hay poco recurso humano en atención pediátrica y esto se hizo más evidente frente a la alta demanda de médicos por cuadros respiratorios", decía la ex ministra de Salud en junio. Y agregaba: "Entonces la declaración de la emergencia es para visibilizar una problemática que hay que trabajar fuertemente desde el Ejecutivo y el Poder Legislativo, con nuevas propuestas y leyes modernas por ejemplo, que lleven a los médicos recién recibidos a elegir a la pediatría como especialidad, o con la creación de nuevas carreras sanitarias que pongan eje en los niños. Y para tomar del Presupuesto una partida que pueda atender en este momento complejo la demanda pediátrica reforzando las guardias y la internación con más personal por el período de 90 días".

Es importante señalar que en toda la bota santafesina hay 1600 pediatras ubicados mayormente en el Departamento Rosario, con 950 especialistas, y en el Departamento La Capital, con 350. El resto, que son 300, están distribuidos a lo largo y a lo ancho de la provincia.

Frente a la declaración de la Emergencia Pediátrica en Santa Fe, El Litoral consultaba la postura de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde la doctora Fabiana Molina (M.P. Nº 2914), una reconocida pediatra de la capital provincial, fue quien tomó la palabra. Ella decía que "hace más de un año que la Sociedad Argentina de Pediatría informó al Ministerio de Salud de la Nación que el 30% de los cargos para residencias de Pediatría habían quedado vacantes, lo que se repitió en 2022 y seguramente también en el presente año. A la hora que las generaciones jóvenes, recientemente egresadas de medicina, opten por una especialidad, esta crisis dificulta la elección de la Pediatría".

Siguiendo este razonamiento, y considerando que Pediatría y sus especialidades críticas (Neonatología y Terapia Intensiva) son consideradas prioritarias, en palabras de la doctora Fabiana Molina, "si no se toman decisiones profundas, con una mirada que trascienda el corto plazo, en pocos años el derecho a la salud de la población pediátrica y adolescente no va a poder garantizarse".

A la fecha, y con un gobierno que asumió el 10 de diciembre, no hubo novedades al respecto ni se anunció ningún tipo de medida. El plazo establecido por decreto de la emergencia pediátrica venció, y si bien hubo algunos pases a planta, la falta de pediatras sigue siendo un tema preocupante.

Un proyecto de ley hecho por médicos

"El financiamiento en salud está en terapia intensiva", manifestaba en noviembre a El Litoral Ángela Prigione, la presidenta del Colegio de Médicos de Santa Fe, 2da. Circunscripción, con sede en la ciudad de Rosario. Su presencia en la capital provincial fue en el marco de un proyecto de ley presentado junto a su par de la 1era. Circunscripción, el doctor Daniel Rafel, en la Cámara de Diputados, el cual busca la regularización de los honorarios médicos.

"La situación del médico es crítica. Es muy poco lo que se le paga por cada consulta, y encima a largo plazo. En este contexto inflacionario que tenemos, el poder adquisitivo de una persona que estudió 12 años quedó por el piso", decía Prigione en la entrevista exclusiva que concedió a El Litoral. Y agregaba: "El médico está trabajando el doble de horas en el consultorio y cuando cobra, cobra la mitad porque la inflación se lo llevó".



El proyecto de Ley tiene diez artículos y sus fundamentos. En concreto, lo que busca el Colegio de Médicos, que engloba dos circunscripciones, es que los honorarios de un médico estén determinados por un nuevo valor referencial establecido entre el Ministerio de Salud de la Provincia y el Colegio en base a índices del Indec, del Ipec o de cualquier otro que mida el costo de vida actual. Ello, en virtud de que el honorario médico actualmente está establecido por una Ley Nacional que data de la época de Domingo Cavallo, cuando era ministro de Economía.

"Este proyecto es muy básico. Lo fuimos sintetizando con los asesores de los distintos bloques de diputados y senadores. Está orientado únicamente a la consulta médica, a poder percibir un monto acorde a la situación actual y en un tiempo acorde. No a los seis meses", remarcó la presidenta del Colegio de Médicos de la 2da. Circunscripción.

Una bacteria que generó temor

Otro de los hechos clave en materia sanitaria en este 2023 fue el alerta emitido por el Ministerio de Salud de la Nación frente a una bacteria que estaba causando varias muertes: la Estreptococo Grupo A Pyogenes.

En un escenario pos-covid fue lógica la preocupación de la gente ante muertes a causa de esta bacteria, pero en realidad luego se explicó que el Estreptococo Grupo A Pyogenes existe desde siempre, se medica con penicilina y a las 24 horas de estar tomando dicha medicación no contagia más. Es una bacteria que puede dar, además de faringitis, impétigo o escarlatina.

También se explicó que el alerta emitido por las autoridades de la cartera sanitaria tenía que ver básicamente con estar atentos porque en algunos casos produce una enfermedad invasiva. Fue un alerta más que nada para los equipos médicos, para que cuando tengan un cuadro compatible con estreptococo, como fiebre alta o un deterioro del estado del paciente, sospechen de que puede estar haciendo un cuadro invasivo.

También pasaron cosas buenas

Pero no todas fueron pálidas en Salud este año. La Anmat aprobó la vacuna japonesa contra el dengue, que ya llegó al país y a la provincia de Santa Fe, y también la del fármaco para tratar la obesidad.

Además, en Santa Fe 1127 profesionales de la salud que se encontraban trabajando con un contrato y bajo el régimen del monotributo pasaron a planta permanente en octubre; se crearon cargos para que lleguen profesionales médicos a zonas poco pobladas; se re-categorizaron hospitales públicos según las normas de calidad -entre ellos el Hospital Iturraspe de la capital santafesina-, se otorgaron becas a médicos de toda la provincia y se garantizó la continuidad del Programa Cardiopatías Congénitas, que permite la realización en Santa Fe de cirugías cardiovasculares con médicos del Garrahan y, consecuentemente, el entrenamiento de médicos locales.

Otra de las cosas positivas que hubo en Salud en este 2023 fue la inauguración de un nuevo resonador en el Hospital de Niños de Santa Fe, Orlando Alassia, el cual es de última generación, demandó una inversión de 1.167.275 dólares y posee beneficios muy importantes, como realizar estudios con mejor calidad y velocidad, disminuir el estrés y sedación de los niños, porque es semiabierto y permitir el acompañamiento de un ser querido mientras están en el aparato.

También la inauguración de una sala de simulación que es un espacio clave para la formación de los profesionales, ya que permite prácticas educativas y entrenamiento sobre pacientes artificiales pero que a través de un sistema de tecnología son estimulados y son capaces de presentar cualquier patología. Este sector demandó una inversión que rondó los tres millones de pesos. Para lograr esta sala de Simulación fue clave el trabajo de la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños y la Fundación.

Algo novedoso y para destacar fue la incorporación en la provincia de mayor tecnología en lo que respecta a biología molecular. Para que se entienda, las muestras que antes se enviaban al Instituto Malbrán en Buenos Aires ahora se estudian acá. Para ello, Santa Fe adquirió aparatos con extractor de ácido nucleico robotizado. Esto sirve, por ejemplo, para el análisis de PCR que se hacía para Covid pero también para dengue, chagas... Además permiten la secuenciación genómica. Es decir que si hoy aparece una nueva cepa, acá ya se puede estudiar. No hace falta mandar nada al Malbrán.

El 2023 finaliza con un Sistema de Salud en emergencia, con médicos cansados, que se sienten poco reconocidos y que aguardan por un mejor 2024; con profesionales que están migrando al exterior en búsqueda de mejores oportunidades, y con menos egresados de medicina que eligen especializarse en algo porque no lo ven redituable.

Con informacion de El Litoral.