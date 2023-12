Silvina Escudero confesó que se sometió a una cirugía abdominal en los últimos días: "No me entra mi ropa"

Luego de varias publicaciones misteriosas que dieron inicio a los rumores de crisis matrimonial, algo que desmintió ella misma, Silvina Escudero reveló que días atrás tuvo una operación en el abdomen, aunque no especificó el cuadro de salud que padece.



Igualmente, a mediados de este año en diálogo con PRONTO aseguró que se tenía que hacer una cirugía por unos quistes y puede ser que sea relacionado a esto, ya que no contó en que parte de su cuerpo los tenía.



En esta oportunidad, a través de sus historias de Instagram, la bailarina confesó que lo peor ya pasó y que ahora se encuentra mejor: "Me tengo que cuidar, pero estoy re bien. Estoy un poco hinchada, pero nada más. Estoy recuperándome genial".



"Agradezco a todos los que me bancaron este tiempo, a las marcas también con las que yo tenía pauta. Es difícil subirles contenido porque no me entra mi ropa. Se dan cuenta que estoy siempre con cosas anchas, una cosa tremenda", explicó sobre sus cambios en el último tiempo.

Luego, se refirió a las dificultades que tiene a la hora de hacer contenido en este estado: "No puedo bailar, hacer actividad, nada, ni andar en bicicleta. Puedo caminar y nada más". Además, aseguró que hasta el 15 de enero no podrá retomar su rutina.

También explicó que tuvo que usar una faja y que por eso no podía hacer actividad física ni tomar sol, dos de las cosas que suele compartir a través de imágenes en su perfil de Instagram.

