Pasó lo inevitable: tristeza en la cumbia por lo ocurrido con Emanuel Noir

Emanuel Noir es uno de los cantantes más exitosos que tiene hoy en día la República Argentina. El líder de Ke Personajes logró cautivar a un público que no estaba acostumbrado a escuchar hits como Bohemian Rapsody interpretados por un hombre de la movida tropical. Sin embargo, más allá del encanto arriba del escenario, también causa tristeza por lo que ocurre en la vida diaria. Sin ir más lejos, hace pocas horas otra vez dio qué hablar.

El cantante de Ke Personajes sorprendió a todos con un video en el que se lo vio en dudoso estado. Fue filmado en la vía pública, cuando un joven le pidió un saludo para su papá, quien presuntamente sería Santiago "El Tanque" Silva. Balbuceando, y tras insultar al aire, Emanuel Noir expresó: "Tanque, cuidate, y portate bien".

El estado de Emanuel Noir causó tristeza en sus seguidores. Lo que sólo fue un video grabado en la vía pública terminó en lo inevitable: la preocupación de una parte de la población que sigue al intérprete entrerriano de 34 años y se acongoja por observarlo en esas condiciones.



Sin ir más lejos, en TIkTok fueron varios los fanáticos que se manifestaron al ver a Emanuel Noir. "La gente aún no sabe que siempre va a ser un personaje así, siempre y no va a cambiar nunca”, expresó un usuario, mientras que otro lanzó: "Otro fin de semana triste”. Hasta el momento, el cantante no se pronunció al respecto sobre este video que dio vuelta durante varias horas en las redes sociales. Cabe destacar que hace algunos meses, también fue noticia por pelearse en la vía pública.



Emanuel Noir de Ke Personajes se agarró a las piñas con un grupo de fanáticos

Emanuel Noir protagonizó un insólito momento con un grupo de fanáticos y tuvo que intervenir la policía. El cantante de Ke Personajes reaccionó de forma violenta en la vía pública y generó gran controversia.

La situación tuvo lugar durante las primeras horas del domingo 10 de diciembre, aproximadamente a las 7 de la mañana. El famoso cantante se encontraba con un amigo por la vía pública, cuando se cruzaron a un grupo de jóvenes que le sacaron fotos y lo grabaron sin su consentimiento, situación que le molestó y decidió reaccionar.

Según informó la agencia Noticias Argentina, minutos después de que iniciara la riña llegaron efectivos de la Comisaría Vecinal 2A de la Policía de la Ciudad. Precisamente, habían sido comunicados de una pelea en la participaban varios hombres, entre ellos el famoso cantante de cumbia.

Luego de que los oficiales detuvieran la pelea, Emanuel Noir declaró ante la policía que "estaba con un amigo cuando dos hombres lo vieron y comenzaron a sacarle fotos y grabar videos". A partir de esta situación, comenzó una discusión que derivó en una pelea y que alertó a los vecinos, quienes llamaron al 911.

Fuente: Noticias Argentinas