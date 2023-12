Presupuesto: Viotti tendrá facultades extraordinarias y despertó polémica en el Concejo

El cierre de la actividad 2023 del Concejo Municipal tuvo un final picante, caliente y polémico. Es que en el último día hábil del año, el recinto del 6to piso del palacio municipal, donde este viernes se llevó a cabo la sesión Extraordinaria que tuvo como finalidad la aprobación unánime del presupuesto 2024, tuvo discusiones prácticamente sin sentido por casi 2 horas y media. Es que el principal tema del debate fue el artículo 7mo de la Ordenanza, que le otorga la facultad al DEM (hubo algunos funcionarios presentes) de crear, modificar o suprimir programas en función de sus necesidades. El controversial punto tuvo 6 votos a favor, todos del oficialismo, y 4 en contra, obviamente de la oposición. El mismo especifica que “durante el ejercicio 2024, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá crear, modificar o suprimir programas, siempre que no se supere la suma total fijada para el artículo 1º) y comunicando dichas modificaciones al Concejo Municipal con una antelación mínima de 7 días a través de carpeta legislativa” (en el texto original se decía “dentro de los 15 días de efectuadas”).

En este sentido, el encargado de abrir la discusión fue Ceferino Mondino, concejal del PRO, donde aseguró que "es importante el debate en medio de un cambio de gobierno, algo que no es habitual, y que genera expectativa en la nueva gestión. Hoy se discute si hay una planificación eficiente y se trata de un proyecto particular por la transición dentro del peor año inflacionario de los últimos 20 y que complicó a los ciudadanos, a las familias y a los gobiernos locales. Debemos implementar las políticas públicas y garantizar los servicios que hemos recibido, muy deteriorados, como el tránsito. A 19 días de la nueva gestión, la sensación es que vamos por el buen camino. Jamás negamos el debate y a la gente le interesa que se resuelvan los problemas, como la vivienda y la inseguridad. Por eso les pido a los ediles que acompañen este presupuesto y no trunquemos la labor del nuevo intendente, donde la gente ha votado un cambio para los próximos 4 años".

Alejandra Sagardoy apoyó el discurso de su compañero Mondino, y agregó que "es imposible tener toda la información en tan poco tiempo cuando se armó el presupuesto y en un contexto de incertidumbre. Más allá de la inflación que hay, hay que garantizar la prestación de los servicios. El presupuesto es realista, y heredado por el anterior gobierno, y la nueva gestión pretende mejorar la calidad de los servicios".

Y a continuación, el opositor Juan Senn (PJ) tomó la posta y comentó que "coincidimos con Mondino y no vamos a votar en contra de nuestro propio presupuesto y que hicimos con Luis Castellano. El mismo se presentó el 29 de septiembre y hubo 3 meses para trabajarlo, entendiendo que lo que se viene es una situación muy compleja en lo económico". Y luego encendió la polémica disparando que "no estamos de acuerdo con el artículo Nº 7 donde habla de 140 programas. ¿Qué va a ocurrir si se quiere modificar o derogar un programa? Lo que pedimos es votar la creación y eliminación de programas. No podemos perder esa facultad de suprimir o controlar, no hay que perder la transparencia que este cuerpo le da al Ejecutivo". No obstante, la oposición propuso agregar que “las modificaciones deberán contar con la aprobación del Concejo”, pero como tiene minoría legislativa, no le dieron los números para propiciar el cambio propuesto.

Posteriormente, Martín Racca apoyó la moción de Senn, que agregó que "queremos ser parte del debate, tal como se viene haciendo", y Carla Boidi hizo lo propio con Mondino. Y luego Racca tiró más leña al fuego planteando que "somos fervientes defensores del sistema democrático y del debate. Hay un nuevo equipo con un nuevo intendente y los vamos a acompañar desde la minoría y desde nuestro bloque". A su vez, Valeria Soltermamm acotó que "nos ponemos a disposición del Ejecutivo para sesionar en cualquier momento del año. Lo que queremos es tener la facultad de tener el control del Ejecutivo, y para eso nos votó la gente. Estamos solicitando que se modifique el Artículo 7 para sostener lo que venimos militando desde hace varios años, que es el debate y que continuemos con esta metodología de trabajo. Queremos seguir teniendo voz en las discusiones y darle más respaldo al intendente Viotti".

Luego, la ex funcionaria María Paz Caruso continuó defendiendo su bloque al opinar que "estamos hablando del dinero de la gente y de otros fondos que llegan a la ciudad. ¿Por qué no vamos a debatir o cuestionar o dialogar? Ese artículo le saca las facultades a todo el Concejo y nunca lo hubieran votado si lo hubiera propuesto el intendente anterior. Es de una irresponsabilidad muy grande sostener ese artículo, va contra las funciones del Concejo".

"USTEDES NADAN EN UN

MAR DE HIPOCRESÍA"

Tras cartón, se dieron fuertes declaraciones, en algunos casos subidas de tonos y con falta de respeto entre los pares que conviven todo el año, especialmente entre Lisandro Mársico, Senn, Racca y Paz Caruso con “pases de factura” y sacando algunos "trapitos al sol" con temas de hace un par de años, como la pandemia y el supuesto "vacunatorio vip". Y allí apareció, muy efusivo, el presidente del CM, Mársico (PDP), al decir, en contra del bloque opositor, que "ustedes conocen las reglas internas. 7 días antes puede presentarse un cambio y en programa y presentar un proyecto que va a ser debatido acá. Está la interpelación como otra herramienta. Ustedes tienen las facultades por reglamento y no las van a perder. No digan que no hay falta de transparencia, porque no la hay. ¿Qué hicieron con el dinero de la gente? Nadie tocó ese dinero en pandemia cuando se moría la gente con funcionarios que no hicieron nada. Lo digo por un intendente que dejó una administración colapsada, y de eso nadie dijo nada. Se necesita trabajar de manera urgente algunos programas, se necesita disponibilidad y ejecutividad. Los recursos humanos están desgastados por la gestión anterior. El presupuesto tendrá un plan de trabajo acorde a lo que requiera el intendente, en un contexto económico adverso. No dicen nada de la reducción del gabinete cuando ustedes sumaban funcionarios. La nueva gestión está trabajando para efectivizar los recursos, se está haciendo con lo poco que nos dejaron. Ustedes nadan en un mar de hipocresía y no me voy a rectificar". (Al menos en forma pública no lo hizo, aunque luego en privado, al término de la sesión, la partes se juntaron para seguir dialogando, ya que los ediles le pidieron que se retracte).

APROBACIÓN DIVIDIDA

Una vez que las chicanas y el fuerte cruce terminaron, los concejales se decidieron a votar la ordenanza, que fue aprobada por mayoría de votos, ya que el PJ optó en contra del Artículo 7 (6 a favor y 4 por el rechazo). Dicha ordenanza también actualiza las cifras para las licitaciones, compras directas y concursos de precios y también la adhesión a la ley de Obras Menores aprobada por la Legislatura provincial, que permite a municipios y comunas derivar recursos inicialmente destinados a financiar obras para afectarlos a gastos corrientes. Por último, esta anecdótica e interminable última sesión del '23 se cerró con la esperaba aprobación, de manera unánime, del Prepuesto 2024 que estima recursos para el Municipio por más de 29.700 millones de pesos y contempla congelar el ingreso de empleados a planta permanente, que de esta manera continuará en 1.280 agentes.

Con información de La Opinión