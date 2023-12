La feroz interna que explotó en el Gobierno de Milei y que involucra a Patricia Bullrich

Los nombramientos militaron la pelea interna menos pensada. El ministro de Defensa, Luis Petri, se alineó al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y pretende nombrar como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas al brigadier general Xavier Isaac, actual jefe de la Fuerza Aérea, al que se vincula a la Corporación América, que controla Aeropuertos 2000, al cual perteneció el presidente Javier Milei.

Según pudo saber iProfesional, Posse también impulsó a Petri a promover al contralmirante Carlos María Allievi como jefe de la Armada, actual comandante de la Flota de Mar.

Pero ambos decretos se demoran y crece el malestar, tanto en las Fuerzas Armadas como en el Gobierno. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, puso en revisión ambos nombramientos, porque recibió comentarios negativos.

Ministerio de Seguridad: la grieta que se abrió entre Bullrich y Petri

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no está de acuerdo con ninguno de los dos ascensos. Los atribuye a la influencia del ex brigadier Jorge Jesus Antelo, asesor principal de Posse en seguridad y defensa. Considera que Allievi fue mano derecha de la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, y hasta 2015 respondía al ex jefe del Ejército y de Inteligencia militar, kirchnerista a ultranza, César Milani.

En función de estos antecedentes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también mandó a revisar los dos nombramientos y los decretos se demoran. En tanto, todavía no hay nombres para los nuevos jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea, donde crece el malestar por los trascendidos que colocan en la cúspide a Isaac y a Allievi.

Por otra parte, se supo que el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo, estaría en total desacuerdo con ambos nombramientos. "Tenían a personas mucho mejores para nombrar", señalan altos mandos militares. Cerca de Bullrich sospechan de que Paleo en realidad avala de atrás.

Pero el ideólogo de estos movimientos, aseguran, es Antelo, en consonancia con Posse y Petri, porque tanto Isaac como Allievi tiene buena relación con el Grupo Eurnekian, al cual perteneció el presidente Javier Milei.

En medio de ello, también creció otra disputa. La conducción de la Armada reclama que la jefatura del Estado Mayor Conjunto no recaiga en la Fuerza Aérea, en cabeza de Isaac, sino en la propia marina y el candidato es el mismo Allievi. Existe entonces una puja entre las dos fuerzas.

"Patricia Bullrich ya siente que Luis Petri no le responde, ahora tiene otro vuelo y otros apoyos en el Gobierno, está alineado con Posse y Milei", señalaron a iProfesional fuentes que responden a la ministra de Seguridad.

Esto abre una nueva configuración de poder dentro del Gobierno. Petri ingresó al Gabinete de la mano de Bullrich y, como parte de las condiciones que ella puso para aceptar el Ministerio de Seguridad, porque Petri era su aliado y había sido su candidato a vicepresidente en la campaña presidencial que terminó en las elecciones del 22 de octubre. Tras salir terceros detrás de Milei y de Sergio Massa, ambos anunciaron que respaldarían a Milei en el balotaje contra Massa el 19 de noviembre último.

También se abrió una disputa entre Milei y ciertos sectores de Juntos por el Cambio. El Presidente acusó este viernes al PRO, la UCR y la Coalición Cívica de "arrastrar los pies" para aprobar el DNU 70 que comenzará a regir a la medianoche y para tratar y aprobar el proyecto de ley ómnibus enviado este miércoles a la Cámara de Diputados.

En cambio, señaló que los mismos partidos le dieron el apoyo al gobernador Axel Kicillof para aprobar un impuestazo.

¿Qué está pasando? El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le dijo al ministro del Interior,

Guillermo Francos, que no podrá cumplir con los deseos de Milei de aprobar los proyectos el 25 de enero. Milei quería que fueran aprobados en esa fecha, tanto que puso las sesiones extraordinarias hasta el 31 de ese mes.

Las comisiones demoran el análisis del DNU en el Congreso

"Todavía no están nombradas las comisiones y llevará tiempo nombrarlas. No llegamos a esa fecha. Y los diputados del PRO y la UCR le dijeron a Menem que van a tomarse bastante tiempo para analizar cada artículo y el DNU", señalaron fuentes parlamentarias a IProfesional.

Esto barrería con el deseo de Milei de alzarse con un triunfo parlamentario y político. Además, el Gobierno teme que en estos próximos meses haya una crisis social producto del ajuste y por eso Milei ya instala la idea de que los culpables son los diputados y senadores opositores.

Algunos temen en la oposicion que Milei aproveche el desprestigio del Congreso para demonizar al frente opositor y culparlo de cualquier crisis al Congreso para gobernar por DNU o para cerrar el Congreso como lo hizo Fujimori en Perú. En el Gobierno descartan de plano esa posibilidad.

Además, antes podría conocerse un fallo judicial o de la Corte Suprema sobre la validez y la constitucionalidad del DNU, que fue impugnado por varios sectores en la Justicia.

