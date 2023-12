Viotti pone "mano dura" y retendrá vehículos e inhabilitará a conductores con alcoholemia positiva

Lo que Castellano nunca se animó, lo va a hacer Leonardo Viotti. Finalmente el intendente se decidió a privilegiar la vida sobre los intereses personales y habrá un control muy estricto en las calles de Rafaela. Desde hace mucho tiempo desde R24N venimos pregonando para que la Municipalidad sea severa y no permita que por privilegiar intereses electorales no se cuide la vida de los rafaelinos. Es de esperar que esta política de gobierno que implementa el intendente Viotti continúe en el tiempo y no sea solo por estas fechas de celebración. Las políticas de tránsito deben tener presencia, permanencia y severidad, única manera que se logran los objetivos deseados.

En vista de las experiencias pasadas, y con el objetivo de garantizar la seguridad vial durante el período de fin de año y todo el mes de enero, la Municipalidad de Rafaela emite una advertencia crucial para aquellos que planean disfrutar de sus vacaciones.



Durante este período, se ha observado un aumento significativo en los casos de alcoholemias positivas, lo que ha llevado a la implementación de medidas más severas para preservar la seguridad en las calles de la ciudad y sus alrededores.



A partir de ahora, cualquier conductor que tenga como resultado un control de alcoholemia positivo enfrentará no solo multas importantes, sino también la inhabilitación temporal de su licencia de conducir. Esta medida es aplicable de inmediato y afectará a aquellos infractores que deseen conducir para disfrutar de sus vacaciones en distintos puntos turísticos.



El mensaje es claro y contundente: la conducción bajo los efectos del alcohol resultará no solo en sanciones financieras severas, sino también en la imposibilidad de conducir durante el período de vacaciones. La Municipalidad de Rafaela insta a todos los ciudadanos a ser responsables y tomar decisiones conscientes para garantizar unas vacaciones seguras y libres de incidentes viales.



Es clave, tener presente que la seguridad vial es responsabilidad de todos. Y que conducir consciente permitirá a los rafaelinos disfrutar de unas vacaciones seguras.