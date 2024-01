Poletti, el intendente más votado de la historia de Santa Fe, pero con intensos desafíos por delante

El “fenómeno Poletti” se ratificó con fuerza aplanadora el 10 de septiembre de 2023, día de las elecciones generales para la intendencia capitalina. Quien fuera ex director del Hospital Cullen había logrado, según el escrutinio definitivo del Tribunal Electoral Provincial (TEP), 129.889 marcas en boleta única. Ganó por muy amplio margen dentro del frente electoral “Unidos para Cambiar Santa Fe”.

Este número lo convirtió en el intendente más votado desde el retorno a la democracia. No sólo eso: su inmediato competidor, Ignacio Martínez Kerz (“Juntos Avancemos”, es decir, el PJ y partidos aliados), logró 40.233 sufragios. La ventaja que le sacó Juan Pablo Poletti al ex secretario de Políticas Socio Comunitarias provincial fue de 89.656 marcas: un 220% más.

Después de la euforia por la histórica elección, comenzó la transición municipal. Emilio Jatón, ex intendente de esta capital, ya había perdido la interna de “Unidos” en las PASO. Y tras procesar el duelo político, comenzó el intercambio de llamadas para empezar a dejar la posta del Palacio Municipal “de la forma más ordenada y equilibrada posible”, declaró el ex periodista en alguna oportunidad.

Transición

Las primeras reuniones entre los equipos técnicos de las gestiones salientes y entrantes fueron meramente formales. Pero luego se empezó a hilar fino, a pedir datos respecto del estado de las maquinarias y vehículos municipales, de la planta de empleados, de los juicios en curso contra el Estado municipal, etcétera.

Más tarde llegó el turno de los contadores. Se requirieron informes sobre el estado de las deudas del municipio (la flotante, como por ejemplo los pagos a proveedores, y la consolidada, que es la deuda histórica de un gobierno). También, sobre qué fondos disponibles para cubrir salarios y aguinaldos municipales en diciembre.

Lo último que hizo Jatón antes de dejar sus funciones fue garantizar a Poletti que asumiría sin zozobras en este último aspecto: pidió al Concejo autorización para una adecuación presupuestaria de unos 6 mil millones de pesos tomados del Tesoro Municipal, para hacer frente al pago de los haberes y los compromisos paritarios con Asoem. El Concejo le dio el visto bueno al pedido.

El Presupuesto Municipal 2024, más la actualización de las ordenanzas Tributaria y Fiscal -las tres normas financieras centrales que necesita un municipio para poder funcionar-, serán tratadas en sesión extraordinaria por el Deliberativo santafesino, que le prorrogó al nuevo Ejecutivo el plazo para presentar el cálculo de gastos y recursos del año entrante.

El propio Poletti admitió, en declaraciones públicas, que recibía un municipio “en buen estado”, y que todo el proceso de transición municipal se había dado “en buenos términos”, “con honestidad y sinceridad”. El ex director del Hospital Central de Santa Fe asumió la intendencia de Santa Fe el sábado 9 de diciembre.

Pero el río y la lluvia…

Los pronósticos sobre la llegada del fenómeno de “El Niño”, anunciados por todos los medios de comunicación, se fueron cumpliendo, al menos en parte. Ríos altos y lluvias intensas para el verano. A principios de diciembre, el río Paraná en el Puerto local ya había perforado el nivel de alerta (5,30 metros).

Los últimos dos temporales que azotaron la ciudad fueron de lluvias intempestivas, con registros pluviales elevados, con intensidades de cantidad de milímetros por hora altos, con vientos intensos y tormenta eléctrica. “Rezamos para que no llueva”, llegó a decir un vecino de Colastiné sur a El Litoral.

La preocupación por la mitigación del riesgo hídrico en una ciudad que parece un plato, cercada por dos de los ríos más importantes de Sudamérica, aceleró los tiempos. El intendente Poletti envió al Concejo un proyecto de ordenanza para que se declare el estado de emergencia hídrica para la ciudad de Santa Fe. Y el Legislativo local, donde el interbloque “Unidos” tiene mayoría oficialista, adelantó su sesión para aprobarlo.

La emergencia hídrica durará 120 días, pero ese período podría ser prorrogable a pedido del Ejecutivo. Esta herramienta permitirá a la gestión municipal acelerar los tiempos administrativos en la compra de insumos y servicios, con el objetivo de mitigar los impactos de la crecida del río Paraná y las lluvias intensas para el verano que ya venían siendo proyectadas por organismos provinciales y nacionales.

Hay familias de La Vuelta del Paraguayo evacuadas en módulos de madera, a la vera de la ruta 168. La situación hídrica se mira muy de cerca y con tensa calma respecto de lo que pueda pasar en enero y febrero de 2024, con los registros hidrológicos y pluviométricos.

Colectivos

El otro gran frente de trabajo que deberá afrontar el Dr. Poletti será el sostenimiento del sistema de transporte público de pasajeros por colectivos. En términos macroeconómicos, y a la par de los anuncios del presidente de la Nación, Javier Milei, de reducir los subsidios para el transporte público, se avizora un panorama cuanto menos preocupante.

Los empresarios del sector anunciaron que si Nación no remite las partidas adeudadas del Fondo Compensador del Transporte, se irá inexorablemente a una “inminente y paulatina paralización de todos los servicios del sistema urbano de colectivos (incluso interurbano) por falta de recursos para hacer frente a los compromisos salariales”.

Juan Pablo Poletti ya tocó las puertas del gobierno provincial (con el cual hay sintonía política fina) a propósito de esto. Si el recorte en los subsidios para el interior del país se oficializa desde Nación, la sustentabilidad de un servicio clave para la ciudadanía será muy cuesta arriba: la tarifa plana, hoy de 220 pesos, indefectiblemente aumentará.

Obra pública

Un tercer desafío para la gestión municipal será la obra pública. El ministro de Economía nacional, Luis Caputo, adelantó que habrá “recortes” en la obra pública de todo el país. La pregunta es, ¿qué pasará con la ciudad de Santa Fe?

En esta capital, hay al menos cinco frentes de obra de gran magnitud que venían siendo financiados por el gobierno nacional pero que quedaron inconclusos. Ejemplos: la remodelación de la Costanera “Néstor Kirchner”, y la intervención integral de barrio 29 de Abril, con obras de agua, cloaca y cordón cuneta, entre otras.

Por otro lado, en Varadero Sarsotti se estaba ejecutando una obra de infraestructura social. En Los Hornos, otra de cordón cuneta, asfalto e iluminación y desagües. En barrio Transporte se construían cloacas, una estación elevadora y conexiones domiciliarias. Y en barrio Atilio Rosso se construía asfalto y cordón cuneta, entre otras obras de infraestructura, con financiamiento del BID, pero a través de Nación.

Nadie sabe qué pasará en los primeros meses de 2024 con el contexto macro nacional. Pero Poletti sí sabe cuáles serán sus pruebas de fuego: mantener una ciudad capital en marcha, con el riesgo hídrico controlado y reducido a su mínima expresión, y con los servicios básicos funcionando.

Con informacion de El Litoral.