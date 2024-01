Carlos Ruckauf: “Al Presidente Javier Milei le preocupa más la calle que los votos”

La aprobación del DNU es una de los principales temas en agenda desde la asunción del 10 de diciembre. Ante los constantes planteos en contra del decreto, el Presidente Javier Milei se encuentra en la búsqueda de todos los recursos posibles para llegar a la aprobación de su paquete de reformas. En este contexto, este medio se comunicó con el ex vicepresidente de la Nación durante el mandato de Carlos Menem, Carlos Ruckauf.

“Hay 2 consultas populares, una es vinculante y tiene que ser convocada por ley, es decir, el Presidente necesita que la convocatoria sea con la aprobación del Congreso”, comentó Carlos Ruckauf. “En ese caso, la norma que se va a someter a consulta popular vinculante, si es aprobada, se convierte en ley desde el mismo momento en que se conoce el resultado electoral”, agregó.

Entre los planes del Presidente Javier Milei se encuentra la consulta popular

Posteriormente, Ruckauf planteó: “En el caso de la consulta popular no vinculante, la puede convocar por decreto el Presidente. Sin embargo, hasta ahora no hubo ninguna consulta popular desde 1994 para acá”. Luego, manifestó que, “entre los planes reales del Presidente Milei está la consulta popular y puede llamar a hacerla vinculante, puede llegar a mandarla al Congreso para ver si está dispuesto a la pulseada”.

Para llegar a la aprobación del DNU, Javier Milei necesita que no se trate

“Desde el punto de vista del decreto, Milei lo único que necesita es que el senado no lo trate”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Con no tratarlo, ese DNU está vigente y esto es por una ley que impulsó Cristina Kirchner para garantizar que los DNU del kirchnerismo se aprobaran por el sistema ficto, es decir, por la no expresión por parte del parlamento”.

Sobre la misma línea, el ex vicepresidente de la Nación señaló: “En el caso de la ley, que yo llamo ley tren porque tiene vagones muy distintos, los legisladores van a separar los vagones y algunas reformas se van a aprobar sin dificultad”. Por otro lado, remarcó que, “hay 2 o 3 que no se van a aprobar. No se va a aprobar la modificación del sistema previsional, tiene dificultades en el sistema electoral, el sistema uninominal y también hay dificultades sobre alguno de los temas económicos”.

El Presidente Javier Milei no tiene intenciones de negociar con los partidos políticos

A modo de cierre, Ruckauf expresó: “El Presidente no ha dado instrucciones de negociar, pero sí hay un intento de negociar con los gremios y no con los partidos políticos. Al presidente le preocupa más la calle que los votos”.

