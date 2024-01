La impensada reacción de Nati Jota a la confirmación del romance entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Nati Jota hace mucho tiempo protagonizó rumores de romance con Nico Occhiato, el flamante creador del canal de straming Luzu TV. Las especulaciones surgieron luego de que se los viera con muy buena química durante su estadía en Qatar por el Mundial de fútbol.

Sin embargo, el vínculo no llegó a nada y tiempo después, la periodista salió de Luzu TV para sumarse a Olga, el canal de la competencia. Por otra parte, el 2024 viene con todo y ya la primera pareja del año ha sido confirmada. Se trata de Nico Occhiato con Flor Jazmín Peña, con quien en el último trimestre del 2023 protagonizó fuertes rumores de noviazgo.

Finalmente, el conductor de "Nadie Dice Nada" decidió blanquear su amor por Flor Jazmín Peña en una transmisión especial desde Pinamar la mañana de este martes. "No más vueltas, ¿no? Porque si no, nos sacan fotos...", comenzó expresando Nico, antes de ser interrumpido por la bailarina, quien señaló, "Parece que somos dos bobos aparte".

Seguidamente, Nico Occhiato reveló: "Me enamoré como pensé que no me iba a enamorar en mi vida". "Ay, voy a llorar. Son esas cosas que uno no elige, te pasan y te haces cargo. Sí, estamos juntos", manifestó Flor Jazmín al escuchar a su novio, quien después aseguró que está "hasta las manos" con este nuevo romance.

La inesperada reacción de Nati Jota a la confirmación del romance entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

De inmediato, el momento se volvió viral y las miradas se posicionaron sobre Nati Jota, quien no tardó en reaccionar a la noticia. A través de X, antes Twitter, la comunicadora se dejó ver muy feliz por la oportunidad que Nico y Flor se están dando.

"Mis feliciteishons a Nico y Flor, ligué un tt super de rebote porque creo que todos sabían que lo que hacíamos al aire era show y chistes. Es uno d los tts más inofensivos que tuve así que tampoco me quejo. Besos y abrazos a todo Luzu que los quiero. Y bauticemos al 2/1/24 como el Occhiaminazo", escribió notablemente emocionada la influencer.



No obstante, antes de esto, había escrito un tweet en donde hizo un chiste en alusión al blanqueamiento de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña: "Voy a ir al dentista a blanquearme los dientes a ver si puedo blanquear algo yo también", dijo Nati Jota, siendo objeto de todo tipo de comentarios.

Fuente: caras.perfil.com