Aparecen imágenes de Peso Pluma con otra mujer que no es Sonia Sahar

Peso Pluma y Nicki Nicole cortaron su relación el pasado 13 de febrero, un día antes de la celebración de San Valentín por el día de los enamorados. Claramente, esto dejó muy mal a la cantante, que lanzó un breve comunicado, lo dejó de seguir en las redes y eliminó todas las publicaciones que lo relacionaban con él.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió Nicki Nicole, dando a entender que su relación con el mexicano estaba totalmente acabada.

Durante la misma noche del escándalo en Las Vegas, donde también estaban Bad Bunny y Calvin Harris, Peso Pluma fue visto con otra mujer que no era Sonia Sahar. Según una usuaria de TikTok, vio al cantante de los corridos tumbados con una de las meseras del boliche donde estaba bailando.

Peso Pluma aparentemente se acercaba cada vez más a la mujer anónima. Primero, le susurró al oído, luego se fueron arrimando cada vez más hasta que ella puso sus manos sobre los hombros del cantante y finalmente, la testigo afirmó que ambos se fueron juntos a otro sitio, pero que aunque trató de llegar no pudo, porque se trataba de un sector exclusivo para famosos.

Fuente: caras.perfil.com