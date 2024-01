La China Suárez intentó esquivar a los paparazzis con una maniobra imprudente: “Casi atropella a una chica”

La China Suárez protagonizó un escándalo en la temporada de Punta del Este. Según trascendió, la artista intentó esquivar a los paparazzis con su auto y usó una maniobra imprudente. “Casi atropella a una chica”, aseguró uno de los presentes en el lugar.



“Se ven las imágenes de la China Suárez en lo que sería la foto típica de blanqueo de Punta del Este, en este caso con Lauty Gram, su noviecito de 22 años”, comentó Augusto “Tartu” Tartúfoli al aire de A la tarde (América) mientras mostraban la grabación.



“Ahí se ve cómo los paparazzis le clavan arriba del parabrisas la foto. Era la primera foto de ellos juntos como pareja, porque ella venía de Rusherking y del novio fantasma que tiene en Miami que no lo vamos a... Pero esta era la oportunidad de verlos a la China y a Lauty Gram viendo a David Guetta, era como... Se usa Punta del Este para blanquear un romance”, comentó el panelista.

Sin embargo, señaló que cuando la artista vio a los paparazzis no quiso saber nada: “Cuando empezaron los flashes de los fotógrafos, la China Suárez dio la vuelta en U, enojada con la situación”. Según el periodista, la China disparó: “Yo no vine acá para que me saquen fotos”.

La panelista Paula Galloni destacó: “Es muy pistera la China”. “Yo me acuerdo cuando estaba saliendo con David Bisbal. Estaban en un hotel en Tigre, ella estaba con su bebita y estábamos todos esperando la foto. Fue bastante atrevido cómo manejó. Era la época en la que los paparazzis iban con toda, pero era muy... siempre manejó muy brava”, agregó.

En la misma sintonía, Diego Esteves opinó: “Si estás en un evento multitudinario, la verdad es que es bastante temerario salir acelerando porque había un montón de gente”. “Me apunta Ariel de Farándula Show que estaba ahí ‘casi atropella a una chica’. En la huida, porque estaba escapando de los fotógrafos, ‘casi atropella a una persona”, repitió el periodista.

La China Suárez quiso esquivar a los periodistas en la calle y terminó chocando un auto estacionado

En julio, La China Suárez protagonizó un insólito accidente en la vía pública luego de hacer una entrevista en Soñé que Volaba (Olga). Mientras salía del garage de los estudios de streaming, la actriz quiso evitar hablar con la prensa y terminó chocando un auto que estaba estacionado.



Las imágenes del momento fueron captadas por un móvil de Socios del espectáculo (eltrece) que se encontraba en el lugar para intentar obtener la palabra de la artista. Sin embargo, cuando le pidieron que bajara el vidrio del auto para charlar, la China prefirió intentar salir de la cochera sin tener que hablar con la prensa.

“¿No podés hacer como Mirtha y bajar la ventana un ratito y hablar?”, le preguntó el notero. Ante la negativa de la actriz, agregó: “No quiere decir nada. Casi choca a una persona... ¿Qué pasó? Chocó el auto. Acaba de chocar la China”.



Al ver lo que había pasado, la persona que acompañaba a la China en la camioneta bajó el vidrio y analizó los daños en el vehículo por unos segundos. Acto seguido, la actriz, que estaba manejando, esperó a que el semáforo se pusiera en verde y abandonó el lugar: “De esta manera tocó el auto que estaba estacionado, porque salió muy cerrada. Ahí se va. Los periodistas la ayudamos finalmente”.

Fuente: Paparazzi