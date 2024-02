Bizarrap anticipó que hará una nueva colaboración con Shakira

Los Premios Lo Nuestro 2024, celebrados en el Kaseya Center, rindieron homenaje a lo más destacado de la música latina durante el año 2023. Entre los galardonados de la noche se destacaron figuras de la industria musical como Maluma, Karol G, Bad Bunny y Shakira. Notablemente, Karol G, conocida artísticamente como “La Bichota”, se alzó como la gran vencedora del evento, llevándose a casa un total de nueve trofeos, incluyendo la prestigiosa categoría de Artista Premio Lo Nuestro del Año.

Pero sin dudas uno de los momentos más esperados fue la elección de Canción del año, para la que estaban seleccionadas grandes creaciones que sonaron durante todo 2023, de la talla de Ambulancia por Camilo & Camila Cabello, Despechá de Rosalía, Ella Baila Sola por Eslabón Armado & Peso Pluma, Lala por Myke Towers, Me Enrd de Prince Royce, Nunca y Pico en colaboración por Yandel, Maluma & Eladio Carrión, Sé que estás con él por Silvestre Dangond, Reik & Boza, Un X100to del Grupo Frontera & Bad Bunny, ¿Y qué tal si funciona? por Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga, además de Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53.

La colaboración entre la colombiana y el productor argentino Bizarrap que sorprendió al mundo por la directa mención de la cantante a sus problemas personales, hacia su ex pareja, el exfutbolista Gerard Piqué, y su nueva compañera, Clara Chía, no solo cautivó al público, sino que también cosechó cuatro reconocimientos de los Guinness World Records. Incluso, ya supera las 700 millones de reproducciones en YouTube y se convirtió no solo en el tema del año, galardón que claramente no podían perder, sino que fue más que una simple canción, fue una declaración que llenó horas y horas de pantalla, además de espacio en todos los medios de comunicación.

Pero no fue solo ese el premio conseguido, el de Canción del año, sino que también se alzo con la estatuilla en lo que corresponde al premio de Colaboración Del Año – Pop-Urbano, donde entre otros, competía contra la también argentina María Becerra.

Al momento de recibir el premio, Bizarrap expresó: “Muchas gracias, entiendo que este premio es votado por el público, así que se lo quiero dedicar a la gente, a Shakira, que le agradezco por abrir su corazón en mi estudio. Es impresionante todo lo que generó esta canción este año y estoy muy orgulloso de trabajar con ella”, comenzó su discurso mientras los aplausos y gritos no cesaban.

El pronunciamiento de, productor no terminaría allí, claro ya que luego de agradecer a la cantante por su franqueza y talento durante su trabajo conjunto, sorprendió con una noticia: “Seguramente, bueno, muy pronto se viene algo que trabajamos con ella también, nuevo”, destacó ante el entusiasmo de los presentes, en tanto que para finalizar aseguró: “Le quiero mandar un saludo muy grande, es una gran inspiración para mí, y también felicitar a todos los ternados a Canción del Año. que son artistas impresionantes. Muchísimas gracias, y gracias al público”, cerró.

Sin embargo, las dudas quedaron instaladas, ya que no brindó detalles sobre si este nuevo trabajo formará parte del venidero álbum de Shakira, Las mujeres ya no lloran, cuya fecha de lanzamiento está prevista para el próximo 22 de marzo, o si se trata de un material completamente distinto.

