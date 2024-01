La incomodidad de Pedro Alfonso cuando le preguntaron si Zaira Nara sigue siendo la madrina de su hija Filipa

Pedro Alfonso forma parte del grupo de famosos que participa activamente en la temporada teatral de este verano en Carlos Paz. Y, en medio de una entrevista para promocionar su obra, se mostró un poco tenso cuando le consultaron por la relación actual que él y su esposa Paula Chaves mantienen con Zaira Nara.

En su vivo para el ciclo Socios del Espectáculo (eltrece), el productor dio detalles de Misterio en la Cabaña, la comedia que protagoniza junto a la mamá de sus hijos. Sin embargo, la dinámica se volvió incómoda cuando la panelista Mariana Brey disparó varias consultas en torno a la hermana de Wanda.

“¿Cómo están Paula y Zaira? ¿Volvieron a hablar? Zaira ya oficializó y ya la embarazaron y todo”, contó la periodista. Al escucharlo, el actor contestó dudoso: “¿En serio? No, no vi. No sé qué pasó”.

No conforme con ello, la integrante del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich redobló la apuesta y consultó: “¿Sigue siendo la madrina de tu hija Filipa o ya le sacaron ese título?”, cuestión que descolocó a Pedro, mientras intentaba responder de forma adecuada para evitar malos entendidos, aunque sin éxito: “Eh, sí, yo creo que sí sigue siendo la madrina”.

Pero, a modo de rebajar las tensiones, Alfonso intentó ponerle un poco de humor al incómodo momento, y en una intervención que tuvo Lussich, el artista se animó a decir “Si querés lo que puedo hacer es mostrarte la vasectomía y cómo quedó”, frase que generó risas en el set y disminuyó la tensión generada por las filosas preguntas de la periodista.

Fuente: TN