Homero Pettinato criticó los posteos de Jimena Barón sobre el cuidado del cuerpo

Homero Pettinato acusó a Jimena Barón de difundir la hegemonía de los cuerpos y generó polémica en redes sociales. Fue después de que la cantante contara que quiere reforzar su entrenamiento.

Al aire de Sería increíble (Olga), el hijo de Roberto Pettinato opinó: “No me consta su vida ni como se lleva ella con el cuerpo, pero cuando vos tenés el cul... hegemónico, lo mostrás y decís ‘tenemos que estar orgullosos de nuestros cuerpos’, es una falsedad”.

Entonces argumentó: “Porque le estás diciendo a la persona, que no tiene y no puede llegar a eso, ‘estate orgulloso de tu cuerpo’, pero mostrando un cuerpo que es el que esa persona quisiera tener, el que todas las personas quisieran tener, el que es el parámetro de belleza”.

“Entonces, si vos no entendés eso, te está faltando empatía para entender que hay otras personas que no tienen y no puede llegar a ese cuerpo. Y que si vos le decís ‘sintámonos orgullosos’ y mostrás un cuerpo supertrabajado, en realidad no estás difundiendo orgullo, estás difundiendo hegemonía”, sostuvo. Y concluyó: “No estás difundiendo ‘sintamos orgullo de la diversidad de todos los cuerpos’”.

CON INFORMACION DE TODO NOTICIAS.