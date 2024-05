Se conoció el diagnóstico de Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez: por qué continuará internada

Tamara Báez y L-Gante están abocados a la recuperación de su hija Jamaica que, desde el viernes, permanece internada en el Hospital Garrahan. En medio de la incertidumbre por su estado de salud, este martes filtraron el diagnóstico de la pequeña.



“Ayer durante la tarde hablé con Claudia Valenzuela, su abuela, que me contó que estaban esperando los resultados de unos estudios médicos”, comenzó contando Matías Vázquez al aire de Socios del espectáculo (eltrece). Acto seguido, reveló: “A las dos y media de la madrugada me llegó un mensaje en el que me confirmaba que la nena tenía dengue”.

El periodista señaló que Jamaica está con reposo absoluto, con la compañía de Tamara, Elián y de Claudia. “Está internada, bajo cuidado médico. Una terapia intermedia. La preocupación es porque no se sabía qué tenía y, hasta último momento, se pensaba lo peor”, concluyó.

Fuente: TN