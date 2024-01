Valeria Lynch apuntó sin filtro contra Patricia Sosa y la tildó de tóxica

Luego de muchos años de amistad, hace poco tiempo nació la enemistad ente Valeria Lynch y Patricia Sosa. En diferentes oportunidades, las dos cantantes expresaron su enojo mutuamente, en diferentes programas. En esta oportunidad, Valeria habló en Socios del Espectáculo y no dudó en tildar a su examiga de 'tóxica'.

"¿Qué onda con Patricia Sosa?", le consultó Adrián Pallares a Lynch durante la nota y Rodrigo Lussich le preguntó si no hay vuelta con ese tema. Entonces, Valeria se mostró tajante: "Ese es un asunto terminado. Yo creo que la gente tóxica hay que sacársela de encima... Esta cosa de ida y vuelta, que dijo, que yo le dije, no va conmigo, yo no soy así, si yo quiero a alguien lo quiero de verdad".



Rápidamente, Lussich comentó que "vos bloqueas directamente, la bloqueaste antes de que te explique", pero Lynch explicó: "Yo no bloquee nada, a mí me bloquearon, sin una explicación. Además, fueron por todos los canales hablando y diciendo cosas que no... Cada uno que se haga cargo de lo que dice".



"Yo, en este momento, estoy en una etapa de mi vida en que elijo, y lo que yo elijo es un corte definitivo. Ya está, ya fue, ya ni me acuerdo... Y me dolió muchísimo, pero bueno, la vida es así, vos encontrás gente en el camino y dejás otra gente en el camino, no tiene porque ser tan tremendo", compartió Valeria.

En ese momento, Paula Varela le consultó si trabajaría con Patricia Sosa o Oscar Mediavilla en algún programa de canto, y la figura expresó: "No sé, la verdad que ni lo pienso, no lo sé, estoy en otra cosa. Ya está, ya fue".

A lo que Matías Vázquez afirmó que Patricia dice lo mismo y le preguntó: "¿No hay forma de encontrar un punto para conectar y decir 'dejemos atrás el pasado y volvamos a empezar'?". Sin dudarlo, Valeria Lynch sentenció: "Yo no quiero, la verdad que no... Gente tóxica no quiero más, de verdad. Sino les digo, en un momento yo decía 'bueno, alguna vez', porque confiaba".

Fuente: Pronto