Yanina Latorre apuntó contra Érica Rivas: “¿Le tiene que pedir permiso a ella para pensar?”

La grieta entre Érica Rivas y Guillermo Francella viene de larga data. Los ex Casados con hijos tuvieron varios desacuerdos durante el proceso de adaptación de la famosa sitcom para llevarla al teatro, lo que desembocó en la partida de la actriz de la trama.

Son conocidas las diferencias ideológicas entre ambos y que esto generó una distancia irreparable entre ambos. El protagonista de “El encargado”, dio una entrevista con Radio Mitre y se mostró de acuerdo con varias de las medidas que viene tomando el presidente Javier Milei. “Eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”, opinó.

La actriz que encarnó a la entrañable María Elena Fuseneco y aseguró no sorprenderse de la postura política de Farncella. "Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo y sí, es una persona que piensa de ese lado", dijo Rivas.

Ahora, la angelita Yanina Latorre salió al cruce y atacó a la actriz por tener una mirada crítica sobre los dichos de Francella. “¿Le tiene que pedir permiso a ella para pensar?”, escribió en su cuenta de X, citando el video de la entrevista que dio Rivas.



Fiel a su estilo, la panelista aseguró que la actriz, alineada al pensamiento del gobierno anterior, no es respetuosa de las personas que opinan distinto a ella. “Que tema el de las peronchas. No toleran al que piensa distinto. Avísenle a Rivas que lo peor es bancar chorros y corruptos”, sentenció Latorre, aunque no tardaron en aparecer muchos usuarios que la cuestionaron por hacer lo mismo que criticaba, al no respetar las opiniones de Rivas.

Fuente: Pronto