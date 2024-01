Becas Progresar: cuándo y dónde cobro en enero

Las Becas Progresar se pagarán desde este jueves 11 de enero hasta el miércoles 17, con un orden asignado por la terminación del DNI. El programa depende de la Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, aunque el pago será efectuado por la ANSES.

Becas Progresar: cuáles son los requisitos

Becas Progresar Obligatorio: edad comprendida entre 16 y 24 años.

Becas Progresar Superior: edad entre 17 y 24 años. Se extiende hasta los 30 años para estudiantes avanzados.

Becas Progresar Trabajo: edad entre 18 y 24 años. Ampliado hasta los 40 años para aquellos sin empleo formal registrado.

Becas Progresar con hijas o hijos a cargo: inscripción permitida hasta los 35 años. Aplicable para quienes tienen hijos menores de 18 años a su cargo y pertenecen a hogares monoparentales.

Sin límite de edad para grupos priorizados: personas trans, con discapacidad, refugiadas o pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes no tienen restricciones de edad.

Becas Progresar Línea Enfermería: requisito de tener al menos 17 años. No hay un límite de edad máxima establecido.

Ingresos familiares: los ingresos del grupo familiar del solicitante no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM).

Asistencia Educativa: acreditar la asistencia a una institución educativa. Cumplir con los requisitos de avance académico según la línea correspondiente.

Quiénes dejarán de cobrar las Becas Progresar en 2024

Las personas que perderán la asistencia de las Becas Progresar serán quienes no continúen sus estudios y ya no sean alumnos regulares.

Con informacion de Tood Noticias.