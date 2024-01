Rodolfo Ranni sufrió un terrible accidente en su casa y se fracturó cuatro costillas

Rodolfo Ranni sufrió un tremendo accidente mientras subía las escaleras de su casa y terminó con cuatro costillas fracturadas. En diálogo con Juan Etchegoyen, al aire de Mitre Live, el actor detalló lo que le pasó: “Me caí en mi casa por subir un escalón, me golpeé contra el filo de la chimenea, me rompí cuatro costillas y estoy acá”.



Más allá del dolor, el actor comentó que sigue trabajando: “Todavía tengo molestias, pero como eso se cura solo no hay ni faja ni nada, estoy haciendo la obra de teatro y siempre para adelante, me molesta, me duele y no puedo dormir del lado derecho”.

“Me pasé durmiendo del lado izquierdo, me duele el oído izquierdo de tanto estar apoyado de ese lado, pero de a poquito voy saliendo, el golpe fue terrible y en el momento no me di cuenta, no me podía levantar, estuve como dos horas y media en el suelo, porque estaba solo en mi casa”, agregó durante la entrevista con el ciclo.



Sobre la grave caída y lo que hizo para pedir ayuda, sumó: “El teléfono lo tenía en el dormitorio y no podía ponerme de rodillas hasta que lo logré, me arrastré por el piso subiendo los escalones, con la cola y los tobillos hasta el dormitorio y al otro día fui al médico y me dijo que me había fracturado cuatro costillas”.

Y concluyó: “Toser y hablar era una tortura, te podés perforar un pulmón si se te desplaza la costilla, dije ‘¿qué voy a hacer?’, y estuve casi tres horas en el piso porque no podía levantarme, yo no tenía idea de lo que me había pasado”.

Fuente: Infobae