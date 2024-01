Luis D’Elía prepara un corte masivo para quebrar al Gobierno de Javier Milei: «No hay más alimentos en los comedores»

El dirigente social mediático, Luis D’Elía, ha convocado para el próximo martes un nuevo corte en la Ruta Nacional 3 (altura Isidro Casanova) en protesta contra las medidas políticas del Gobierno de Javier Milei. En ese marco, D’Elía dijo que en el primer mes de Milei como presidente se han tomado decisiones macroeconómicas que solo favorecieron a las elites dominantes como la devaluación del dólar.

«Este primer mes ha sido una brutal reinstalación neoliberal-conservadora al más puro estilo en materia económica y política de lo que fue el fatídico 1976. Hay decisiones económicas en favor de las elites dominantes y en contra de la clase media y el pobre. Siento que es una enorme estafa electoral porque han hablado en contra de la casta política y hoy los vemos veranear en Punta del Este o Europa mientras el pueblo pasa un momento dramático», expresó D’Elía en una entrevista para la Radio Splendid.

«La devaluación ha impactado en los precios de la economía. Si congelas, salarios, jubilaciones, programas sociales, pensiones y tenés una inflación del 40% mensual en dos meses tenés una tragedia, porque la gente se queda sin ingresos para las cosas elementales de la vida. Entonces, somos como una locomotora que va hacia el abismo», arremetió el líder de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV).

«La garrafa hoy está 12.000 pesos y no hay más alimentos en los comedores. La administración anterior compró 500.000 cajas de navidad que quedaron en los galpones de Desarrollo Social porque la orden presidencial fue no entregarlas… es una cosa de una crueldad. No hay entrega de alimentos por parte del Estado a los comedores», insistió el exconcejal de La Matanza.

Las críticas de D’Elía se centran en aspectos como la devaluación del dólar, el impacto en los precios y la distribución de recursos, así como la acusación de incumplimiento de promesas electorales. En ese sentido, se mostró en contra de pensar que el déficit fiscal es el mayor problema de la Argentina y sostuvo que el error está en la redistribución del ingreso.

D’Elía y el ejemplo de Estados Unidos

«Milei es un dogmático conservador. Estados Unidos hace 50 años que tienen déficit fiscal, el año pasado estuvo dos veces al borde del default y la verdad que no han tomado estas políticas recesivas. Por otro lado, la protesta será el martes a las 8.00 cortando la ruta 3 masivamente. A fin de febrero o principio de marzo haremos cortes con tiempos indeterminados», disparó D’Elía.

