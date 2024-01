Wanda Nara reveló que Mauro Icardi tenía 4 celulares para hablar con mujeres

Wanda Nara y Mauro Icardi son una pareja icónica para los medios desde que su relación salió a la luz. Todo comenzó cuando Mauro “le robó” la esposa a su entonces amigo, Maxi López. Desde ese momento, Wanda y su marido actual fueron inseparables, pese a los difíciles momentos que se pusieron en el medio.

Uno de ellos se dio cuando Wanda descubrió un celular "pirata" de Mauro, el cual utilizaba para comunicarse con otras mujeres. Pese a que en ese momento no estaban en una relación, a la mediática no le gustó para nada la actitud de su amigo. “Éramos muy amigos, él me contaba con quién salía, yo le decía que estaba separada. Lo que me empezó a gustar es que él me tiraba frases que me dejaban pensando, era muy Rolón, muy moderno”, reveló en el programa de su hermana, Zaira Nara.

Fuente: caras.perfil.com