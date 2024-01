Emanuel Noir apuntó contra quiénes lo critican y relató el gran gesto que tuvo con unos niños: "Es Dios quien me puso acá"

Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, está atravesando un complicado momento personal, ya que recibió varias críticas por los diversos altercados callejeros. Ante los distintos cuestionamientos, el artista se cansó de esto y compartió un video en sus redes sociales para defenderse de las acusaciones de sus seguidores.

En el principio de su contundente descargo, el vocalista comenzó diciendo: "Me duele el corazón de que la gente sea tan sin corazón, que sea jueza y fiscal de qué se merece cada uno y qué no".



"Por eso Dios piensa en los corazones y ustedes no van a decidir nunca qué se merece una persona", expresó, antes de relatar la inesperada experiencia que vivió en las últimas horas.

En ese sentido, continuó: "Hay una heladería acá en la plaza Ramírez, la más conocida, con un puesto de panchos al frente. La heladería está colapsada de gente comprando, por suerte y gracias a Dios, todos con su familia, con sus heladitos".

"En esa oleada de gente entrando y saliendo, hay un nenito de ocho años en situación de calle y mal vestido y demás, mirando con ansias viendo qué helado o cuándo le tocaba su turno. ¿Saben lo que hizo la gente? Los ladeó constantemente y me quedé mirándolos. Les importó un carajo una criatura que podría haber sido su hijo", relató con indignación.

Luego, se refirió a cómo actuó ante esta situación y reveló: "¿Saben lo que hizo el drogadicto, el que sale en auto y que se merece todo lo malo? Le compró un kilo de helado porque había cinco hermanitos más que lo esperaban afuera".

"¿Sabés lo que es ver a un papá y a una mamá con dos hijitos de la misma edad evadiendo al nenito para salir? bañaditos, fifí, porque acá en Concepción del Uruguay tienen un cursito así y tenés que cruzarlos y no mirarlos porque son los hijos del Presidente", graficó sobre las diferencias sociales en la ciudad donde reside.

Una vez que contó esta anécdota, Emanuel Noir reflexionó: "Después me ponen por Instagram, o en una foto, ‘bajate del pony, drogadicto pelado que venís de allá abajo, que te la creés ahora’. Es Dios quien decidió, es Dios quien me puso acá y Dios quien me dijo y me hizo dar cuenta de no evadir a ese nenito de ocho años y entrar y comprar un kilo porque tenía cinco hermanitos más".

"Así que espero que todos los que estuvieron en esa heladería lo disfruten. Yo no lo evadí, y no lo hago para chapear es que hay una realidad y es donde la gente prejuzga, se basa en eso y evade la realidad de la gente que necesita de amor, o de un helado, como en este caso", concluyó.

Fuente: Infobae