Clara García: "Unidos en la defensa de los intereses de los santafesinos"

La socialista Clara García preside desde los primeros días de diciembre, la Cámara de Diputados de Santa Fe. Es la primera mujer en ocupar ese sitial y es el tercer período constitucional que el socialismo encabeza la Cámara Joven. Fue Antonio Bonfatti entre 2015 y 2019; Miguel Lifschitz le sucedió hasta su muerte cuando fue electo Pablo Farías hasta diciembre último. García fue legisladora en esos dos períodos, con experiencia en la tarea y en diálogo con El Litoral subrayó que la sanción de más de una docena de leyes en un mes fue producto del trabajo previo de Unidos para Cambiar Santa Fe.

- Fue un mes legislativo de diciembre atípico por la cantidad de trabajo legislativo que hubo, producto de la iniciativa del nuevo gobierno

- Efectivamente fue un mes histórico, viniendo de un gobierno que ganó con una cantidad de votos históricas y con una planificación de trabajo que hizo que apenas se asumiera estuvieran disponibles los nuevos marcos normativos como para poder llevar adelante esas estrategias de gestión. Por supuesto que estoy conforme, estoy satisfecha. Ha sido un trabajo muy coordinado. Por primera vez pudimos tener las tres patas de una mesa absolutamente alineadas: el Poder Ejecutivo que mandó los mensajes y las cámaras de Senadores y de Diputados que de manera totalmente articulada pudimos poner prioridades, ver cuáles eran aquellos proyectos en los cuales los consensos eran más favorables para empezar por ellos. No solo pudimos trabajar puertas adentro de quienes formamos parte del gobierno de Unidos sino -como nos habíamos comprometido- aceptar miradas de las minorías, opiniones diversas, escuchar a instituciones. La mayoría de las leyes tuvieron una cantidad de votos que superó los propios tanto en el Senado como en Diputados. Satisfecha, un mes entre diciembre y enero enormemente productivo.

- Temas muchos de los cuales llegaron a Legislatura discutidos internamente en Unidos con (Maximiliano) Pullaro y con las nuevas integraciones de las cámaras

- Desde que, en septiembre, ganamos las elecciones, teniendo la certeza de ir hacia adelante en este gobierno, el ritmo de trabajo fue enorme y de mucha calidad, preparándonos para la tarea. El gobernador, anticipadamente, fue teniendo los nombres de sus ministros; los ministros los de sus secretarios y sus equipos; los legisladores preparábamos nuestro trabajo. Entonces, el 10 de diciembre no fue el punto de partida, fue el punto de llegada de esta gran preparación y sí de partida de una gestión, pero que venía precedida de esta coordinación.

- No todo lo que llegó a Legislatura del Poder Ejecutivo fue sancionado. ¿Esos proyectos están cajoneados o seguirán en debate?

- No, cajoneado nada; pensamos seguir trabajando. De hecho en la semana que pasó escuchamos a los actores del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Quedan pendientes de tratamiento normas transformadoras del sistema judicial. A diez años de vigencia del nuevo Código Procesal Penal que ha tenido muy buenos resultados, está bueno poner un freno, mirar hacia atrás y ver en qué cosas cambiar para mejorar. Los cambios que restan del Ministerio Público de la Acusación, del instituto de la Defensa, del propio Código Procesal Penal; de temas del Código Procesal Civil y Comercial, Juicio por Jurados, hay todavía un bagaje como para cumplimentar un sistema judicial. Al haber mejor justicia que no haya impunidad y que al no haber impunidad, fundamentalmente, no haya los niveles de violencia y de inseguridad que hoy se viven.

Foco en seguridad

- Más allá de temas presupuestarios, créditos, tributos, se enfocaron mucho en los proyectos sobre seguridad

- Es que es uno de los tres elementos para la pacificación de los territorios. El más visible es el que tiene que ver con la prevención y la persecución en calle del delito, que pueda hacer la policía. La gente ve el patrullero, el policía en calle, la investigación. Pero si no hay una justicia que impida la impunidad es un trabajo incompleto. Un tercer y fuerte elemento tiene que ver con la contención social y que este gobierno también lo ha puesto en agenda cuando el gobernador habla de volver a planes como el Abre, el Vuelvo a Estudiar, o Nueva Oportunidad aquellos que dan contención fundamentalmente a tantos jóvenes, que con esta violencia y con esta impunidad han quedado a expensas de redes delictivas enormemente poderosas a las hay que enfrentarles un Estado muy poderoso y muy inteligente. Todo ese cuerpo normativo va en esa sintonía.

- Los socialistas están cómodos en este frente Unidos que hoy gobierna Santa Fe

- Estamos cómodos porque tuvimos un trabajo previo. Los meses anteriores a que hiciéramos el lanzamiento de Unidos, el llamado frente de frentes, fue aprovechado para encontrar coincidencias. Entendimos una manera de trabajar en la cual, por ejemplo a nivel nacional, tuvimos diferencias en los candidatos a presidente, votábamos distinto, o los diputados nacionales. Sin embargo, aquí en Santa Fe encontramos un gran punto de acuerdo, un programa de trabajo, aquél que presentamos en Cayastá que tenía las bases sobre las cuales este Gobierno está trabajando. Tuvimos también la gran inteligencia de aprovechar y potenciar los perfiles de cada mirada política: los socialistas tenemos los Ministerios de Cultura y Medio Ambiente y el Pro que tiene fortalezas en ciertos sectores productivos o cercanos a lo empresarial está en Trabajo. Ese equilibrio nos fortalece en la identidad de ideológica dentro de un proyecto común.

Política nacional

- Qué paraguas usan para que la política nacional no entre y genere discrepancias en el frente santafesino

- Primero, tenernos mucho respeto. Segundo, entender que hay cosas graves en la nación que merecen que estemos fortalecidos en defensa de la provincia de Santa Fe. En ese punto nos encontramos en común. Si una modificación a las retenciones al agro perjudican a Santa Fe, estamos unidos, aunque esa decisión venga del gobierno nacional. Si una decisión del gobierno nacional perjudica nuestra producción de biocombustibles, tenemos un punto de vista de defensa de Santa Fe ya que puede perjudicar a 7.000 empleados de altísima calidad; si los subsidios al transporte pueden perjudicar al transporte de santafesino, ahí nos encontramos unidos. Seguramente habrá otros temas en los cuales las diferencias hacen que nuestros diputados terminen votando algo distinto pero cuando toca de manera directa a Santa Fe hemos encontrado la forma de defenderla.

- Como flamante presidenta de la Cámara de Diputados, más allá de Unidos, ¿cómo está su diálogo con los otros sectores políticos allí representados?

- Es un diálogo muy bueno, sin duda. Me ayuda haber tenido la trayectoria de ocho años en esta casa entendiendo las lógicas de la construcción política, entendiendo las lógicas de los acuerdos legislativos, conociendo a muchos de los actores que continúan o por la trayectoria política conociendo a otros que vienen de otros ámbitos. Si quien lidera una institución tiene una vocación de acuerdo, de consenso y de diálogo lo proyecta, no siempre sale tan bien como uno quiere, pero ha sido mi impronta desde el comienzo. Un enorme respeto por las disidencias, por las voluntades diferentes de los distintos legisladores. Estamos construyendo un muy buen clima que se trasunta en la altísima productividad de la tarea legislativa.

"Un gesto de dignidad"

- Hoy es la figura central del socialismo en cuanto al rol que asumió. La respalda todo el partido

- Es un rol muy importante y trascendente. Los catorce diputados socialistas hemos logrado encontrar un muy buen acuerdo para tener un bloque único. Haber tenido una interna respetuosa sabiendo que al día siguiente nuestro horizonte era compartido, pudimos luego volcarlo a un único bloque que nos da la fortaleza, el orgullo como espacio político de ser el bloque mayoritario. Somos todos minorías en Diputados, nadie tiene la mitad más uno, pero somos el espacio que más legisladores tiene y podemos estar trabajando juntos en los proyectos. Destaco la gran labor de absolutamente todos los diputados -algunos con mucha más experiencia- pero los catorce estamos trabajando codo a codo.

- Cómo está viendo al gobernador, cómo lo definiría en este primer mes de gestión

- Primero muy activo, eso ya es bueno porque trabajar mucho en estas épocas es un valor, los ciudadanos y ciudadanas valoran enormemente; segundo, hacerlo muy preparado, el equipo de gobierno aprovechó el tiempo entre las elecciones y el 10 de diciembre para tener estrategia, programas, proyectos, planes de trabajo. Todos los ministros venían con su preparación para que los primeros días fueran enormemente activos. Tercero, muy en territorio, muy con cercanía. Haber votado las emergencias no solo en seguridad, sino la emergencia social, educativa y de salud pone de relieve una gran sensibilidad que tiene este gobierno. Con Maximiliano Pullaro hay características que compartimos y es que hace dos años y medio, el tiempo en el cual las elecciones nos pusieron con más claridad en la mira del futuro, que recorremos la provincia, todas las localidades, todos los pueblos, conocemos las idiosincrasias, tejimos redes sólidas y ahora el gobierno lo está mostrando. Todos los ministros estén en actividad desde las 7 de la mañana, a lo mejor es simbólico, pero demuestra primero que nos ponemos de igual a igual con la gente común que labura en cada uno de sus trabajos. Trabajar mucho es como un gesto de dignidad cuando la política ha demostrado, lamentablemente muchas veces, no está a la altura de lo que la gente necesita.

Balance

"Los primeros 30 días de gestión de Unidos en Santa Fe, muestran un gobierno activo, preparado, con programas y equipos enfocados a las principales preocupaciones de los santafesinos. El cambio es notorio y nos llena de orgullo", señaló García en referencia al primer hito simbólico de la actual gestión que son treinta días de gobierno.

Con informacion de El Litoral.