Denunciaron a José Luis Espert por llamar a no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires

Este lunes, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert recibió una denuncia penal tras su llamado a no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires.

"No hay que pagar los impuestos que ahora quiere (Axel) Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy producto rural", sostuvo el legislador los últimos días en diálogo con la prensa, siendo estas las declaraciones que le costaron una denuncia.

La denuncia fue presentada por la abogada Valeria Carreras, quien le reprochó a Espert que "no trepida en empujar a los ciudadanos a cometer un delito, sea vía la desobediencia vía la evasión vía algún tipo de delito fiscal".

La presentación realizada por la letrada apunta al delito contemplado en el artículo 209 del Código Penal, el cual establece penas de entre dos y seis años de prisión para "el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución".

"Los dichos del diputado Espert no son inocentes. Por el contrario, apunta a incitar en una población golpeada por el ahogo económico, a que no paguen los tributos de la Provincia de Buenos Aires", argumentó la abogada denunciante.

En este sentido, explicó: "Es innegable que los dichos del denunciado Diputado José Luis Espert, afectan al orden público económico del Estado provincial directamente, y a la posibilidad de cumplir con sus deberes esenciales, de manera indirecta terminan por atravesar el plano netamente comercial, y merecen de una mayor protección por parte del Estado".

La denuncia surge luego de que el legislador llamara a una "rebelión fiscal" tras la suba de impuestos en la provincia e incluso recibiera el apoyo del presidente Javier Milei, quien coincidió y retuiteó algunos posteos con dichos muy fuertes del economista aliado y luego le lanzó una chicana al gobernador bonaerense.

"Parece que cuando habla del derecho de propiedad el Gobernador, no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad...", arrancó el mandatario y concluyó: "Puede que esté confundido porque él leyó a un tal Alberti (asumo que nada que ver con nuestra historia) en lugar de Alberdi...".

Espert contra el PJ bonaerense: "Basta de más impuestos"

El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires también decidió meterse en la polémica y, tras las fuertes declaraciones del legislador, el espacio lanzó un comunicado repudiando sus dichos y su postura.

"La gravedad de los dichos de quien preside una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados de la Nación solo se supera por la validación del propio presidente de la Nación, Javier Milei, quien no solo compartió los dichos de Espert en redes sociales, sino que en una entrevista radial brindada consideró que es 'expropiatorio el aumento del impuesto inmobiliario y una violación al derecho de propiedad'", señalaron.

Desde el PJ bonaerense reprocharon que es "muy grave e irresponsable" la actitud del mandatario y el legislador y les reclamaron el estar llamando a una "rebelión fiscal" mientras que el gobernador de PBA está colaborando con la provincia de Santa Fe en la lucha contra el narcotráfico.

"Uds. no tienen vergüenza. Sus ideas han hecho una villa miseria de un país que supo ser rico. @Kicillofok es culpable de infinidad de desastres como ex Ministro de Economía de CK y actualmente gobernador. Basta de becas a un inútil biológico. Basta de más impuestos en PBA", respondió Espert ante el extenso planteo.

Con información de www.perfil.com