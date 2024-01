La provincia no habla de ajuste a pesar de la crisis macroeconómica

Pablo Olivares se define como parte del equipo de "un gobernador que tenía la decisión de ejecutar la acción desde el primer día de gobierno", pero no sin plan. Explica que el diagnóstico fue realizado "mucho antes de asumir" el pasado 10 de diciembre, y que "los logísticos de cada área se reunieron desde 45 días previos" a esa fecha, para coordinar la tarea.

"Llegamos a la Casa de Gobierno en un diciembre caliente, con un compromiso muy fuerte en el que pudimos incluso hacer frente a desafíos climáticos que nos pusieron a prueba", dijo el ministro de Economía en diálogo con El Litoral, en referencia a los diluvios en Reconquista y Vera.

El despacho circular del primer piso, en la esquina Este de la Casa Gris, aún no tiene cuadros colgados, a excepción de una pequeña imagen del Brigadier López que eligió personalmente. Olivares se declara admirador de Fray Luis Beltrán pero teme que -en estos tiempos- la imagen de un religioso no sea bien vista en una "pared laica". Sin embargo no oculta sus conocimientos del hombre que le procuró a San Martín la logística para cruzar pertrechos, armamento pesado y alimentos para el ejército de Los Andes.

"Contamos con un Presupuesto y la colaboración de la gestión saliente, más la ley tributaria", reseña. Aprendió en la Universidad con Miguel Asensio, un ex ministro peronista; trabajó junto a Angel Sciara y Gonzalo Saglione, otro dos en la lista de quienes lo precedieron, en gobiernos del Frente Progresista. No llegó improvisado al cargo que lo desafía, en una Argentina en crisis.

- El Indec informó 25,5% de inflación en diciembre. ¿Cómo impacta eso en las cuentas provinciales, con una última instancia para la cláusula gatillo?

- La preocupación es la aceleración inflacionaria. Si se desacelera es una cosa, el tema es cómo seguimos si eso no sucede. El presidente planteó en su momento que la inflación iba a estar en un 30% mensual; lo que estamos mirando es cómo van a seguir los siguientes meses. En los recursos de la provincia, si medís diciembre 2023 interanual con diciembre de 2022, hay un 19% de caída en términos reales, contabilizando todos los recursos. Los nacionales cayeron más que los provinciales.

- En los recursos propios de la provincia, Ingresos Brutos es hoy el 88%, y su nominalidad se incrementa con la inflación. ¿Impacta más esa suba o la baja por recesión?

- Es mucho más nociva la recesión. La inflación hace que los recursos la puedan ir siguiendo, aunque siempre desde atrás. Si te referís sólo a recursos provinciales, Ingresos Brutos representan un 80%. El otro 20% son en su mayoría impuestos de emisión (patente, inmobiliario) y allí tenés un aumento interanual muchísimo menor.

- En los impuestos de emisión se juegan más los ingresos de municipios y comunas.

- Están más afectados en el escenario inflacionario en la parte coparticipable: tienen un 95% de patentes y 60% de inmobiliario. Eso más un 13,4% de Ingresos Brutos y de coparticipación federal.

- El presupuesto aprobado es de unos $4,8 billones; Walter Agosto dijo en el recinto de Diputados que la inflación anualizada le iba a agregar $3 billones a los recursos.

- No sé con qué inflación habrá dicho esos cálculos.

- El Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central de la República Argentina señala un 201% en 2024.

- Hay que recordar que no formulé el presupuesto. Si se entiende que habrá más recursos poco después de haberse enviado a la Legislatura el presupuesto, no me queda mucho por decir.

- En caso de que se verifique el mayor ingreso no presupuestado, ¿con qué criterio y discrecionalidad el Poder Ejecutivo decidirá su destino?

- Por lo menos desde 2004 hasta hoy, todos los presupuestos han tenido recursos por encima de las estimaciones, por efecto de una inflación mayor a la que estaba prevista. Y siempre ha habido reglas por las cuales esos mayores recursos se tienen que asignar. Está en el presupuesto: hay una parte que tiene que ir a municipios y comunas y ahí no hay discreción para el Ejecutivo. Hay un componente estructural tan fuerte en el gasto de la provincia que, en definitiva, la discreción no es tal. Se incrementan los gastos de educación, de salud y de seguridad.

- Ya lo dijo Pullaro de alguna manera. Pero los gremios, entonces, no pueden especular con la eventualidad de más ingresos.

- Lo que el gobernador planteó es un objetivo claro de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, en el marco de las posibilidades. Asumimos en una provincia con déficit y con una tendencia que se sostiene en ese sentido. Los cambios en el Impuesto a las Ganancias desde el gobierno central, le restan a Santa Fe el equivalente a una masa salarial -presupuestada en unos $140 mil millones- y el anunciado recorte de transferencias no automáticas resta casi una masa salarial más. Las posibilidades son hoy las de trabajar más sobre la eficiencia en el gasto que sobre los recursos.

- El Poder Ejecutivo tiene autorización para tomar deuda; hoy las tasas son negativas respecto de la inflación. ¿Conviene el crédito?

- Conviene tomar crédito para invertir. Para gasto corriente en principio no lo hemos necesitado y la lógica de la eficiencia apunta en ese sentido. Se puede recurrir a una emisión de letras como las que Santa Fe tiene autorizadas -a 60, 90, 180 días- para estabilizar determinadas cuestiones de caja, porque el Estado no recauda cada mes una doceava parte del presupuesto. Por ejemplo, en abril y mayo hay mayor recaudación por el impacto del impuesto a las Ganancias, y hay meses como enero que son de bajos ingresos.

- Entonces la prioridad del crédito es la infraestructura.

- Está la posibilidad de tomar deuda por $50 mil millones con ese destino, aunque no es lo mismo esa cifra cuando se armó el presupuesto en octubre, con lo que van a ser cuando se ejecute. Está el financiamiento en camino para el acueducto biprovincial y el despliegue -compitiendo con otras provincias- en la búsqueda de financiamiento para proyectos. El diferencial es la capacidad productiva de la provincia y el historial de largo plazo, de cumplimientos de sus compromisos. Santa Fe es hoy la única provincia que no defaulteó ni reestructuró su deuda.

- La deuda flotante, ¿de cuánto es y cómo se está gestionando?

- El corte de la deuda flotante, el dato, se está terminando de elaborar. Va a estar en el orden de lo que preveíamos: $300 mil millones. La idea es comenzar a atenderla para tratar que la obra pública no se resienta. Se han pagado los certificados de septiembre y la próxima semana los de octubre. Nuestro objetivo es acercarnos a la normalización lo antes posible. Ha habido muchos compromisos en instancia administrativa que no estaban contabilizados, como por ejemplo el Plan Incluir, Fondos de Obras Menores no asentados contablemente. La Dirección de Vialidad -por contratos de mantenimiento de caminos y desmalezados- tenía deudas desde octubre de 2021 con municipios y comunas, de los cuales ya hemos cancelado 9 meses.

- ¿Santa Fe va a tener un año de ajuste fiscal?

- Va a tener un año en el que la macroeconomía va a generar un estrés o una tensión muy fuerte. Nosotros preferimos evitar el concepto de ajuste, porque el ajuste significa achicar los volúmenes del gasto y achicar el volumen de las prestaciones. Decir que uno va a poder incrementar gastos en una economía con recesión e inflación, es ser demagogo. Pero uno puede trabajar para que, con eficiencia, las prestaciones no se vean resentidas. Es el foco que se ha puesto al arrancar la paritaria docente: las posibilidades de poder recomponer salarios dependen más de las eficiencias que de los recursos, porque estamos en un año con la macroeconomía mala. Por lo menos en los primeros seis meses.

"Innegociable"

"Hay un primer plan del ministerio de Seguridad: se volcaron recursos para poner en operación vehículos reparables, para cambiar cubiertas. La inversión en seguridad es una de las prioridades del gobernador; no es negociable sea cual sea la coyuntura. Se hizo un incremento de 150% de las horas extraordinarias. Sobre cualquier otra demanda del Estado provincial, el mandato del gobernador es la seguridad. Es innegociable", insistió Olivares.

Una ley ómnibus que relega a Santa Fe y su producción

Sobre el impacto en la suba de retenciones a harinas y aceite de soja y maíz, que la cadena agroindustrial descarga sobre el bolsillo de productores santafesinos y de la economía provincial, OIivares apuntó que "hay una diagnóstico que justamente me aportaban en mi equipo.

"Cuando uno mira el proyecto de ley ómnibus -advirtió- nota un efecto intra federal muy grande, más allá del análisis sobre el centralismo. Hay un claro beneficio a actividades extractivas, hidrocarburíferas y mineras, y perjuicio a actividades transformadoras, desde cualquier manual de economía, es algo que va contra el sentido".

Añadió que "por otro lado agranda el problema del federalismo fiscal. De cada 100 pesos que aportan los santafesinos a la jurisdicción nacional, vuelven 57 pesos entre coparticipación y gastos del gobierno central en el territorio. Cuando se incrementan las retenciones eso se agrava.

"Además está el tema de las divisas: uno de cada cuatro a cinco dólares de exportación se generan en Santa Fe mientras nuestras industrias padecen el cepo del Banco Central a la hora de importar insumos para producir. Creo que en algún momento se tiene que tener en cuenta que se le restan recursos a una provincia que empuja al país. Eso mientras se favorece al que extrae. Hay que dar esa discusión desde una provincia que siempre ha sido colaborativa y pacífica".

El ministro apuntó que, además, para que esos dólares se generen en favor del país, "por los puertos de Santa Fe sale uno de cada tres dólares de exportación. A costa de soportar congestiones urbanas, el consumo de la inversión en rutas y otros servicios que tiene que prestar como costos de coordinación de campañas. Son servicios que Santa Fe aporta el país y nadie los está midiendo".

El déficit previsional

Olivares reconoció la "deferencia" de Osvaldo Giordano -titular de la Anses- de haber recibido al secretario de Seguridad Social y al ministro de Trabajo de Santa Fe, quienes le transmitieron la preocupación porque "hace 4 años" que el organismo no cumple con la actualización para saldar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones santafesina.

El ministro de Economía dijo que "no hay un horizonte para cancelar esos saldos. No sabemos si está en los planes del gobierno nacional hacerlo o poner en discusión una cuestión de fondo".

Ante una pregunta, dijo que "posiblemente el déficit de la Caja de Jubilaciones (unos $130 mil millones en 2024) puede estar en línea o ser un poquito inferior al déficit de la provincia. Hay una equivalencia importante desde hace varios años", reconoció Olivares.

$300 mil millones es la deuda flotante. Olivares dice que procura "normalizar" cuanto antes la obra pública que de la provincia depende.

$130 mil millones es el déficit proyectado de la Caja de Jubilaciones. Una cifra similar al rojo fiscal de la provincia para 2024.

$140 mil millones es la nómina salarial presupuestada por mes. Dos veces esa cifra son los recortes de recursos desde el gobierno central.

Con informacion de El Litoral.