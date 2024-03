Sergio Berni explicó por qué le ofreció ayuda a Bullrich: «La seguridad excede lo ideológico y partidario»

Sergio Berni reapareció luego de que recrudeciera la violencia en la ciudad de Rosario. El ex ministro de Seguridad bonaerense se mostró colaborativo con Patricia Bullrich y Luis Petri. Por pedido de Axel Kicillof, el senador provincial se reunió con la ministra para poner en común estrategias de seguridad. Al mismo tiempo rechazó el uso de las FF.AA.

A pesar de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires colocó un nuevo ministro de Seguridad cuando renovó su mandato, Sergio Berni sigue muy de cerca el tema. Ya como senador bonaerense, se comunicó con Patricia Bullrich en el inicio de la semana para ofrecerle ayuda. Posteriormente se reunieron para debatir ideas que sirvan para combatir a los narcos en Rosario.

Pese a las diferencias ideológicas, el exsecretario de Seguridad nacional celebró el diálogo con Bullrich: “Los que tenemos responsabilidad de gestión entendemos que las cuestiones personales no deben influir, entonces ni se pelea ni se es amigo de nadie”, manifestó uno de los hombres de confianza de Axel Kicillof.

“El club de amigos ya nos gobernó una época y así bastante mal nos fue. La responsabilidad excede cualquier tipo de ideología. Siempre pensé que en materia de seguridad debería haber una cooperación que exceda lo ideológico y lo partidario», añadió Sergio Berni en diálogo con TN.

En relación a la ayuda que decidió darle el gobernador de Buenos Aires a Maximiliano Pullaro, el senador destacó: «Es decisión del gobernador, es un acto solidario, de responsabilidad y de una mirada de protección de los bonaerenses. Porque todo aquello que no se resuelva en Rosario termina generando los mismos efectos a lo largo y a lo ancho del país”, subrayó.

Por otro lado, Sergio Berni desestimó la idea de movilizar al Ejército a Santa Fe ya que no podría llevar su armamento. Además señaló que no tienen preparación para realizar trabajos policiales: “No se despliega un efectivo militar si no va con su armamento reglamentario y sin la expresa autorización de poder usarlo en caso de tener que repeler una agresión provenga de quién provenga”, sentenció.

Con información de www.elintransigente.com