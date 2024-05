“Ya lo tengo match point a Pedrito”: ante empresarios, Javier Milei volvió a hablar del conflicto con España

“Vengo a hablar sobre nuestro modelo de dolarización al que apuntamos, una dolarización endógena”, fueron las primeras palabras de Javier Milei en la apertura de su exposición en el 41° congreso anual de IAEF y acto seguido destacó el trabajo realizado por el ministro Luis Caputo en el marco de su gestión. Justamente el funcionario, pocos minutos antes, había señalado en el mismo evento que haber quitado el cepo cambiario en enero “hubiese sido una calamidad” y también se refirió a indicios de recuperación económica.

Pero mientras avanzaba sobre sus definiciones económicas, se detuvo unos segundos para hablar del conflicto diplomático que se abrió con España el último fin de semana atrás sus dichos sobre la esposa de Pedro Sánchez. “¿De qué trataba la trama del zorro? El zorro tenía dos tipos de enemigos. Obviamente a Monasterio y todos sus soldados, o sea, el Estado que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España. Bueno, justo hoy menciono a España. Igual ya lo tengo a match point a Pedrito. Pese a lo que diga la progresía mediática”, enfatizó.

Vale recordar que no fue un día más en el conflicto diplomático que se abrió con España, debido a que en las primeras horas de este martes gobierno del país europeo anunció el retiro de su embajadora en Buenos Aires. Acto seguido, durante una entrevista con el canal LN+ el jefe de Estado nacional escaló la tensión diplomática y redobló su ataque a Sánchez. Además, reiteró las acusaciones contra su esposa, Begoña Sánchez. Milei aseguró entonces que la posición de su par europeo es alentada por el kirchnerismo para generarle problemas internos al gobierno argentino, algo que consideró como una “característica de los socialistas”. Y le sugirió al ex presidente Alberto Fernández -asesor de Sánchez- que le recomiende un psicólogo para su “complejo de inferioridad” y un “buen abogado para Begoña, porque tiene un montón de causas en las que está sospechado de tráfico de influencias”.

En un principio y ante empresarios, el Presidente había adelantado la razón de su discurso. “Vamos a un modelo hacia la dolarización endógena. Esta charla va a tener una primera parte que es sobre la naturaleza del dinero, la segunda es la inclusión del dinero en equilibrio general y cómo funciona la economía con esto (problema del ancla nominal), y finalmente dolarización endógena, lo que tiene que ver con los pasos y tiempo con Toto Caputo”, había explicado antes de referirse a su par europeo.

Durante su discurso, el Presidente reiteró algunas de sus ideas de campaña: “Si hay algo que pueda hacer el Banco Central, lo único que puede hacer es daño. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer el Banco Central es nada. Y si lo mejor que puede hacer el Banco Central es nada, es mejor no tenerlo, porque siempre puede aparecer un delincuente político que lo quiere utilizar para estafar a la gente. Si no, miren lo que ha pasado con la historia monetaria argentina desde 1935 en adelante”.

“Ahora que estamos bajando la inflación, ¿Cuál es el problema? y sí, se genera desempleo. Y claro, obvio, si estamos limpiando la basura que se hizo durante los últimos 20 años, por no decir desde 1935 en adelante. Ese es el caso del ancla nominal cuando ustedes fijan la cantidad de dinero: si yo fijo la cantidad de dinero, lo que estoy haciendo es determinar el nivel de precios y si yo venía de emitir 28 puntos del PBI y 13 en el último año y claro, el día que ustedes fijen la cantidad de dinero, ¿Qué es lo que va a pasar? Con todos los rezagos que van a tener y sí, van a tener inflación, sí, claro”, reconoció.

Además, Milei apuntó contra el kirchnerismo al acusarlos de que “creían que nosotros íbamos a liberar todo sin mirar el problema de stocks. Y si nosotros liberábamos todo sin mirar el problema de stocks, íbamos a generar una hiperinflación. Y en enero ya había otro gobierno. Así de fácil. Pero no les dimos el gusto. Estamos terminando, cerca de terminar mayo, y todavía estamos acá. Y con la inflación cayendo”.

“Cuando nosotros decíamos que íbamos a hacer este ajuste, todos decían que era imposible. Se encontraron con que nosotros, en el primer trimestre, habíamos ajustado siete puntos. No sólo eso, sino que ya en el primer mes de gestión habíamos generado superávit financiero. Entonces, en lugar de aceptar que se equivocaron, dicen esto ‘no es motosierra, es tijerita más mucha licuadora’. Bajamos a la mitad la cantidad de ministerios. Cortamos la obra pública, porque no creemos en la obra pública. Cortamos de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. Echamos una cantidad enorme de empleados públicos, y cada vez que van cayendo los contratos, van saliendo más empleados públicos. Bajamos un montón de planes sociales que eran curro”.

En ese sentido, respaldó las denuncias contra los piqueteros que gestionan comedores: “Alguna vez en su vida vieron la cantidad de casos de corrupción que se denuncian desde Capital Humano...Aviso que nosotros somos el Poder Ejecutivo, por lo tanto, ahora está en las manos de la Justicia. No me lo pidan a mí, nosotros encontramos los pufos, los denunciamos, ahora, está en las manos de la Justicia. Entonces, ¿Qué no hubo motosierra? Fue tremenda motosierra”.

“Yo les aviso (a los legisladores), por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa tres carajos”, agregó.

En ese sentido, Milei adelantó: “Si meto las reformas estructurales, vamos a crecer mucho más. Si no me la saca el Congreso ahora, no me importa. Lo voy a volver a intentar. Y lo voy a intentar todas las veces que pueda. Y si no me la dejan pasar, la paliza que le vamos a dar electoralmente el año que viene va a hacer que cambie la composición del Congreso y podamos pasar todas las reformas. La ley bases, como está hoy en el Congreso, es 5 veces más grande que cualquiera. Y no solo eso, sino que además tenemos las trescientas reformas del DNU. O sea que estamos 8 veces más grandes”.

“Y les cuento algo. Tenemos todavía pendiente 3.200 reformas. ¿Y saben qué? Las vamos a hacer. Tarde o temprano las vamos a hacer. No me importa cuánta voluntad tenga de bloquear la política sucia. No me importa. Lo vamos a hacer. No vamos a parar hasta que Argentina sea el país con más libertad del mundo. Lo vamos a hacer”, aseguró.

Con información de www.infobae.com