La respuesta de los estatales al Gobierno nacional que les descontará el día si hacen paro

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, anunció que si los empleados estatales se unen al paro de la Confederación General del Trabajo (CGT) les descontarán el día de trabajo. Esto no solo representa cobrar menos, sino también perder el beneficio del presentismo, lo que es un ingreso extra. En este marco, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Hugo «Cachorro» Godoy, salió al cruce.

«Los trabajadores no necesitamos permiso de los patrones y mucho menos de los grandes explotadores para tomar medidas, así que vamos a seguir avanzando» con el paro nacional, sostuvo Godoy al participar de la reunión de Unión por la Patria encabezada por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, según compartió la agencia de noticias NA.

En este mismo sentido, el gremialista agregó que están «haciendo todo en función de que sea rechazado el DNU y la ley ómnibus. Hay que sumar voluntades en esa dirección y para el paro del 24, que va a ser un abrazo al Congreso», completó el representante de ATE al respecto. De esta manera, se espera que un sector de los empleados estatales no asista a sus trabajos el próximo miércoles en la medida de fuerza de 12 horas.

¿Qué dijo el Gobierno?

Desde Casa Rosada, la postura es totalmente opuesta y el portavoz de presidencia, Manuel Adorni anunció: «Se ha tomado la decisión de descontar ese día a todos los empleados estatales nacionales que se adhieran al paro. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre», aseguró el vocero durante una rueda de prensa.

«Seguimos esperando los argumentos de por qué el paro, argumentos que no nos terminan de quedar en claro. Aquí no existe razón para el paro o las explicaciones son casi infantiles, No lo entendemos. Lo escuché ayer (por el día miércoles) al hijo de Hugo Moyano decir que el país está funcionando y no es necesario ni el DNU ni la ley. Hay que ver que considera que es un país funcionando o para quienes funciona el país que él considera funcional», completó.

Con información de www.elintransigente.com