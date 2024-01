Ciancio: "en 39 días saldamos deudas de $20 mil millones que Perotti generó”

La ministra de Salud de la provincia, Silvia Ciancio, presentó un informe respecto del estado de situación con el que se encontró esta cartera tras asumir el cargo, así como de las principales acciones llevadas a cabo en este tiempo: “En 39 días estamos recuperando la fortaleza del sistema público santafesino”, sentenció.

Durante el encuentro con los medios, la funcionaria expuso el dato del aumento de la demanda en los efectores públicos: “De cada 10 personas que se atienden en las guardias de los hospitales de la salud pública, siete deberían hacerlo en otro lugar”, pero además con un “aumento del 30% en las consultas en nuestros efectores públicos”.

“Ante esta situación, nuestras acciones concretas e inmediatas tienen que ver con una política de descentralización, de cercanía, y de abordaje integral, donde volvemos a pensar y a refundar las regiones de Salud”, y afirmó que “tenemos que desandar un camino en el fortalecimiento del primer y segundo nivel, donde se resuelve el 80 % de las consultas que no deberían ir al tercer nivel. Ya estamos trabajando en recuperar esos equipos de salud de cercanía”, apuntó.

La ministra anunció que este viernes comenzará un plan de recuperación de los centros de salud de toda la provincia: “Muchos de ellos están en condiciones de cerrar por cuestiones edilicias si no los intervenimos rápidamente, entonces no podemos hablar de fortalecimiento del primer nivel, si no tenemos en cuenta esto”.

Deudas saldadas

Ciancio se refirió a la situación económico-financiera, e informó que “en estos 39 días de gestión saldamos una deuda de 20.000 millones de pesos que tenían nuestros hospitales y nuestros Samcos”, y aclaró que “parte de esa deuda son los 400 millones de pesos que se le estaba debiendo a la Asociación de Prestadores de Diálisis, que cubren una prestación crítica a 600 pacientes de la provincia”.

Asimismo, 1.287 trabajadores y trabajadoras de hospitales y centros de salud que habían realizado reemplazos desde septiembre, “estaban sin cobrar, y los agentes contratados por el Ministerio de Salud desde marzo del 2023 no tenían actualización de los montos de dichos contratos”, puntualizó.

También “logramos recuperar 331 millones de pesos del Programa Sumar, dinero que impacta directamente a hospitales y a Centros de Atención Primaria; y recuperamos 417 millones del Programa Incluir Salud, que cubre prestaciones a personas con discapacidad en su gran mayoría”.

Una ambulancia por día

Respecto de los vehículos que forman parte del sistema de emergencias y traslados, señaló que “son la columna vertebral de nuestro sistema de salud, y se encontraba el 70 % del parque automotor deteriorado, no operativo, con más de 45 millones de pesos de deuda en estaciones de servicio y de viáticos. Reparamos 40 vehículos que ya están operativos en las calles de toda la provincia, a razón de una ambulancia por día. Eso impactó en forma directa en 22 localidades que no tenían asegurado ese servicio elemental. Además, ahorramos 30 millones de pesos en la derivación de usuarios del sistema de salud al ámbito privado; y ahorramos 50 millones de pesos al dar de baja contrataciones de servicios de ambulancias en el sector privado”, enumeró.

En otro tramo de su presentación, Ciancio remarcó que “destinamos 1.000 millones de pesos para la compra de medicamentos esenciales que estaban faltando en los centros de salud. También logramos reponer insumos básicos, como 10 millones de anticonceptivos en todas las farmacias del Estado provincial o 1 millón de preservativos que estaban en falta desde hace más de 6 meses”.

Salud mental

Ciancio hizo mención también al fuerte incremento en de demanda en el área de Salud Mental, donde “encontramos que las atenciones en guardias de los hospitales aumentaron 133 % en el primer semestre de 2023 con respecto al mismo período de 2022; y se duplicó el número de internaciones en hospitales generales y en consultorios externos. Además, encontramos una concentración muy marcada de los equipos y los dispositivos en las grandes urbes, además de una falta de abordaje de consumos problemáticos”.

En ese sentido, Ciancio expresó que “desde el primer día llevamos a cabo un plan integral de salud mental basado en el enfoque de derechos. Jerarquizamos el área, que de Dirección la pasamos a Subsecretaría, así fortalecemos a los equipos ya existentes”.