Javier Milei le respondió a Adrián Suar: “Él defiende a los que viven de privilegios”

Las reformas que impulsa Javier Milei generaron reacciones de distintos sectores de la sociedad. Entre ellas, la de más de 20.000 artistas, entre los que figuran Ricardo Darín, Charly García, Fito Páez, Graciela Borges, Juana Molina, Cecilia Roth, León Gieco, Facundo Arana, quienes se proclamaron públicamente en contra del DNU 70/23 y la ley ómnibus del presidente Javier Milei, a través de una carta abierta donde exponen sus opiniones al respecto en materia de cultura.

El sábado, en La noche de Mirtha, el ciclo que conduce Legrand por El Trece, quien también se proclamó en contra de las reformas que promueve el oficialismo fue el productor y actor Adrián Suar, referente del espectáculo local: “Espero que no salga, le falta reflexión a esa ley. Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada; como si sólo fuese un valor tangible desde lo económico. Personalmente, cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos veo que es una mirada que entristece, empobrece”, comenzó diciendo Suar.

Ante estas declaraciones, el presidente de la Nación, Javier Milei, en principio respondió a través de sus redes sociales, dándoles “like” y RT a varios posteos que criticaban al productor televisivo.

Y esta mañana, en declaraciones a Rock&Pop, el Jefe de Estado se pronunció específicamente sobre las críticas de Suar a la ley ómnibus. “No podés mentirle a la gente, él lo que está haciendo es la defensa de un privilegio. Ponés en una mesa a todos los que viven del privilegio, pero en esa mesa no están los desnutridos de la Argentina”, sostuvo.

“Lo que pasa es que no hay plata, y si no hay plata, yo tengo que elegir si ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie, pero para mantenerle alto el nivel de vida a ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente”, añadió el mandatario nacional.

Suar había considerado que la mirada que tiene el gobierno de Milei sobre la Cultura “es una mirada que empobrece, sobre todo en un país tan importante. Me parece una barbaridad que desfinancien el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Es un ente autárquico. Se gestiona solo con la cantidad de películas que están en el cine, más allá de que tiene una partida que le da Nación y que le corresponde. Uno puede decir si hay que gestionarlo mejor, pero eso es otro debate”.

“Cuando informan cómo es el funcionamiento de todos esos lugares, que lo expliquen bien. Porque fomentar la cultura en este país es identidad. Y esa identidad la mostramos al mundo. El presupuesto en Cultura es del 0,2%, es muy poco”, agregó el actor y productor.

Más de 20 mil artistas firmaron una carta abierta

Alrededor de 20.000 artistas argentinos se proclamaron públicamente en contra del DNU 70/23 y la Ley Ómnibus impulsada por el presidente Javier Milei a través de una carta abierta. Allí exponen sus opiniones al respecto en materia de cultura y detallan qué derechos consideran que están en riesgo por las modificaciones que se proponen.

Carta al Congreso Nacional. La cultura está en peligro”, titularon en el pedido que fue publicado por el Frente de Soberanía Cultural, el cual está dirigido principalmente para diputados y senadores, quienes deberán debatir y votar a favor o en contra de estas nuevas medidas que se quieren impulsar. “En defensa de nuestra identidad”, sigue el mensaje de los artistas, quienes aseguran que esta nueva política “afectará a las industrias culturales y en sí al arte argentino”.

“El Gobierno Nacional pretende, a través de la Ley Ómnibus, derogar leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias, y el patrimonio cultural de nuestro país”, aseguran con el objetivo de que no se avance en el “desfinanciamiento” del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), del Instituto Nacional de la Música (INAMU), del ente que congrega a las Bibliotecas Populares y también con no cerrar el Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro al igual que el Instituto Nacional de la Música (INAMU).

Además, aseguran en el texto que el Gobierno nacional “pretende derogar leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias, y el patrimonio cultural del país”. Acto seguido, explican: “Arremete contra la cultura, los medios públicos y los organismos descentralizados que fomentan la producción cultural de nuestra Nación”.

Entre los artistas, que abarca desde músicos hasta escritores, cineastas, actores, dibujantes, conductores, humoristas, aparecen figuras como Charly García, Fito Páez, Graciela Borges, Juana Molina, Cecilia Roth, León Gieco, Facundo Arana, entre otros.

Con información de www.infobae.com