El Gobierno apunta a Axel Kicillof por participar del paro de la CGT: “Como gobernador, tiene que cumplir la ley, no violarla”

A poco de comenzar el paro de la CGT, desde el Gobierno nacional salieron a cuestionar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien tiene previsto participar del acto que la central obrera realizará en la Plaza Congreso, como punto central de la huelga.

Desde el entorno del mandatario bonaerense confirmaron días atrás a Infobae que efectivamente Kicillof formará parte de la iniciativa y se lo verá en las inmediaciones del Congreso, pero que “no encabezará columnas”. Tampoco será orador de la protesta que -se espera- será más que numerosa cuando las principales columnas empiecen a arribar a la Plaza de los Dos Congresos pasado el mediodía de este miércoles.

El jueves último, Kicillof, fue anfitrión de un encuentro con otros gobernadores, líderes sindicales y sociales; legisladores nacionales, funcionarios bonaerenses e intendentes peronistas para exponer algunos puntos de rechazos al proyecto de Ley que se discute por estos días en el Congreso de la Nación. Tras esa reunión, brindó una conferencia de prensa en la que dijo -puntualmente sobre la movilización- que “hay una voluntad muy grande de movilizarse, pero esto se irá viendo con el transcurso de los día”. Este lunes se confirmó que finalmente asistirá.

Hoy, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó que Kicillof participe activamente del acto de la CGT. “Veo que con lo que está pasando en la provincia, con los dramas que estamos teniendo, que el gobernador participe de una marcha, cuando ayer los diputados de Unión por la Patria tomaron una posición política, me parece que no corresponde. Él es un gobernador, y como gobernador, tiene que hacer cumplir la ley, no violarla”, dijo Bullrich.

La ministra agregó que “si no, el ejemplo cunde. Y así, en la provincia de Buenos Aires tenemos los problemas que tenemos. Lo sufrimos todos los días... La verdad es que necesitamos una actitud distinta, donde se tome al delincuente y al criminal como lo que es. Nos gustaría que el gobernador esté trabajando y no esté en una movilización”.

La funcionaria también ironizó con la orden del juez federal Ernesto Kreplak, quien le pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que no haya filmaciones ni requisas sin una orden judicial previa durante movilización.

“Los jueces tienen que acatar la ley y no la ideología. Si un miembro de una fuerza de seguridad ve un delito en flagrancia tiene que actuar. Un juez de la ideología deforma lo que es la Justicia. Pero nosotros le dijimos ‘no se preocupe doctor que en La Plata no vamos a parar a nadie’. Además, pertenece al área de Kicillof, que se tiene que hacer cargo de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

Otro de los funcionarios que criticó a Axel Kicillof fue el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien en su cuenta de la red social X citó un posteo de la canciller Diana Mondino en el que afirmaba que el paro era “convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer”.

“Por si había alguna duda, además se suma @Kicillofok. Nunca tan claro para la sociedad que estamos frente a un paro político por tocarles privilegios”, escribió Caputo.

La presencia de Kicillof en la medida de protesta de este miércoles se suma así al posicionamiento del PJ bonaerense que comanda Máximo Kirchner y a un nutrido grupo del conurbano bonaerense, que desde hace semanas viene trajinando la convocatoria al paro y la movilización al Congreso.

“El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, ratifica su acompañamiento a la decisión de las Centrales Obreras, cuyos cuerpos orgánicos han convocado para el día 24 de enero a un paro a partir de las 12 hs. y movilización a la Plaza de los dos Congresos. Junto a los miles de sectores que por estas horas están apoyando la medida, nuestro Partido hace lo propio, instando a todas las ramas que lo componen, así como a todos Pj distritales, a sumarse y expresarse, organizados y en paz”, planteó el PJ en un comunicando en el que también apuntan sobre Luis Caputo -al que describen como personero de Mauricio Macri en el gobierno de Javier Milei- y al propio presidente.

A esa misma iniciativa se plegó también La Cámpora como organización. “La patria no se vende, se defiende”, fue el lema de la convocatoria que lanzaron a través de las redes sociales.

