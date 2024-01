Mark Zuckerberg trabaja en una inteligencia artificial que superaría a las capacidades humanas

A través de un video publicado en la red social Threads, Mark Zuckerberg detalló los esfuerzos de Meta en el terreno de la inteligencia artificial. El dato más relevante de su anuncio es la intención de la compañía de crear una IA general o AGI, por sus siglas en inglés. Esos sistemas —inexistentes en la actualidad— suponen el próximo gran paso para esos desarrollos, con más habilidades en comparación a los ahora conocidos, como ChatGPT de OpenAI o Bard de Google. El avance sería de tal grado, que superarían las capacidades humanas.



Mark Zuckerberg apuesta a la inteligencia artificial general: ¿el foco ya no es el metaverso?

De acuerdo al director ejecutivo de la empresa que tiene bajo su ala a Facebook, Instagram y WhatsApp, las investigaciones en IA ayudarán a acelerar las implementaciones de las soluciones en las que trabajan para sus diversos entornos. Además, dijo que tales desarrollos mejorarán el metaverso, un entorno que, en sus bases, propone una evolución para las soluciones de realidad virtual.

En octubre de 2021, Zuckerberg lideró un cambio arriesgado al cambiar el nombre de la compañía que fundó y llevó a la cima del negocio digital. Facebook pasó a llamarse Meta y con ello explicitó su interés por el metaverso. El propio CEO dijo, por entonces, que aquella sería el próximo gran paso de la industria tecnológica. Esa apuesta se diluyó con el correr del tiempo: el empresario estadounidense sigue hablando del metaverso, aunque lo ha corrido del foco. Al menos, de la boca para afuera.

“Las dos partes principales de nuestra visión (la inteligencia artificial y el metaverso) están conectadas”, escribió Zuckerberg.

¿Qué es la inteligencia artificial general (AGI)?

La IA general o IA fuerte es un concepto hipotético, ya que aún no existen desarrollos que la incluyan.

Sería el siguiente paso en las investigaciones y desarrollos en el campo de la IA.

En la práctica, son sistemas con mayores capacidades en comparación con la IA generativa, como ChatGPT.

La diferencia entre la IA generativa y la IA fuerte es que la segunda sería más flexible, capaz de adaptarse a diversas tareas y entornos, sin la necesidad de basarse en entrenamiento previo. Los sistemas como ChatGPT, en definitiva, trabajan gracias a algoritmos que fueron inyectados con anterioridad. Así, no puede “salir” de esa configuración.

El despliegue de las AGI genera temores porque, en el caso de concretarse en el mundo real, las máquinas conseguirían grandísimos poderes, con capacidades incluso superiores a las de los humanos.

La buena noticia que la IA general aún no existe y es complejo que algún día exista, según coinciden los especialistas en el área. Sin embargo, cada vez más compañías y organizaciones apuntan a esa dirección.

¿Qué tipo de inteligencia artificial fuerte propone Mark Zuckerberg?

El CEO de Meta dijo que los recientes cambios en los equipos de la firma respaldan los “objetivos a largo plazo para desarrollar inteligencia general, abrirla de manera responsable, y hacerla disponible y útil para todos en nuestra vida diaria”. Resulta evidente que Zuckerberg pretende correr a la IA general de su mala fama, señalando aquello de que será de ayuda para las personas y no una amenaza.

Además, el líder del conglomerado estadounidense refiere a la apertura y responsabilidad del desarrollo, en línea con los esfuerzos ya implementados. Cuando el año pasado Meta lanzó el modelo de lenguaje masivo LLaMA 2, destacó que es de código abierto para que los investigadores echen mano a él y propongan cambios beneficiosos. Así, se diferenció de las propuestas más conocidas en el sector, como ChatGPT, que son cerradas.

OpenAI y los rumores de su peligrosa IA general

Siguiendo a Engadget, el anuncio de “Zuck” también procura posicionar a Meta como una empresa líder en IA, un campo cada vez más poblado de empresas y proyectos de IA generativa. En ese terreno aparecen otros como Google y OpenAI.

En rigor, la IA general del creador de ChatGPT no fue mencionada en forma oficial. En cambio, fue una de las temáticas candentes cuando esa organización separó temporalmente del cargo de CEO a Sam Altman, que luego regresó con vigor renovado y más poder. ¿Qué ocurrió? Según reportes que circularon en noviembre del año pasado, ingenieros de la firma manifestaron sus preocupaciones por un proyecto secreto en OpenAI para crear una IA fuerte, denominada Q*. Al parecer, Altman no habría sido claro con los detalles de esa iniciativa, que resultaría en un sistema con habilidades que podrían poner en riesgo a la sociedad.

Los temores asociados a la IA general no son triviales, considerando que ya hay preocupaciones latentes vinculadas a desarrollos menos potentes que aquello que postulan tales avances. Tal como contamos anteriormente en TN Tecno, la inteligencia artificial generativa —ya en despliegue y con popularidad— trae consigo encantos y también inconvenientes. Por mencionar algunos: amplificación de la desinformación, choques con la propiedad intelectual, dificultad para diferenciar las creaciones sintéticas de las humanas y, eventualmente, el desplazo de las personas en el mundo laboral.

