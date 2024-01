Flavio Mendoza tuvo un ataque de furia y se desquitó con su equipo de trabajo: "Son todos unos p..."

El nombre de Flavio Mendoza se posicionó en el ojo de la polémica luego de que algunas personas que trabajaron con él declararan que sufrieron violencia verbal de su parte. Tras las acusaciones por falta de pago en la obra "Taboo", el actor que arrasó con "Stravaganza" fue señalado por maltrato y agresiones hacia su equipo laboral. En exclusiva del "Run rún del espectáculo" de Crónica HD, filtraron un audio del famoso y su productora confirmó lo sucedido en el detrás de escena.

Flavio Mendoza, a los gritos hacia los trabajadores de una obra de teatro





"Entonces callate la boca, si vos no lo resolviste con él el tema de las put... pantallas es un problema de ustedes, del área de ustedes porque se empatan, la luz de la pantalla con la luz de él. Mínimamente se tienen que juntar y decir '¿Quién baja la luz? No lo tengo. Ok, cuando lo tengas me ocupo con vos' Es eso", vociferó Flavio, enojado con los empleados que no podían solucionar un tema técnico. Pero su reclamo escaló a los insultos: "Ay chicos por favor. Son unos pu... de mier... Vos sabés que yo soy pu... que chupo pi... pero no soy pu... como ustedes".

"Vos no se lo decís en la cara como me lo decís a mí. Son todos unos extranjeros de mier..., maricones de mier... todos. Ninguno se hace cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Háganse cargo sino levanto este show de mi... Me estreso, no tengo ganas de estar en esta mier... Yo tenía que tener un año sabático no hacer esta mier... con gente de mier...", finalizó Flavio, a los gritos descontrolados. Sin poder creerlo, las panelistas del ciclo señalaron: "Tiene una frustración porque quiere que el show salga perfecto, es muy exigente y rebalsa".



Los conductores, Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, establecieron una comunicación telefónica con Verónica Fucci, productora escénica de Flavio Mendoza, quien aseguró que trabajó durante 3 años con él, en los dos primeros "Stravaganza" y que los gritos los reconoce y eran algo "frecuente". "Era una época donde no se hablaba de las violencias laborales, era algo habitual y creo que hoy estas cosas se empezaron a visibilizar y todas esas experiencias tomaron otro color", introdujo la mujer.



Con respecto a las escuchas y los gritos, manifestó: "De esas he vivido un montón", respecto a las situaciones de violencia verbal que también denunció su colega Rocío Pardo el mismo actor, cuyo hijo debutó como cantante. "Fueron años muy difíciles, he liderado equipos y nunca más viví la violencia que se vivía con este señor", remarcó Fucci y mencionó que los empleados no lo denuncian "por miedo".

Además, en el programa mostraron un video que fue tomado en una muestra donde un grupo de niños expusieron su presentación y los padres de los menores le solicitaron a Flavio que pusiera un aire acondicionado. Molesto con el reclamo, el famoso tildó a la mujer que le hablaba de "conch..." y se vivió un momento tenso, colmado de agresiones verbales.

Fuente: Diario Show