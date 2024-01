Kyle Walker reconoció su escándalo familiar: "Nunca pensé que sería padre de 6 hijos"

The Sun hizo que el escándalo familiar y sexual de Kyle Walker se hiciera mediático. El periódico, que es reconocido como de los más sensacionalistas del Reino Unido, reveló la compleja situación personal del defensor de Manchester City, la cual, a raíz de estas develaciones, ocupa la primera plana de los principales medios deportivos y de espectáculos de Gran Bretaña.

Resulta que hace días trascendió que Annie Kilner decidió divorciarse al enterarse que el futbolista de 33 años tiene, no uno, sino dos hijos con su amante, la modelo e instagramer Lauryn Goodman. Al respecto de este alboroto, propio de novela de los 90s, Walker rompió el silencio con el mismo periódico que lo delató.

“Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones estúpidas y tontas. No puedo empezar a pensar o imaginar por lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle, pero siente mucho dolor… El hombre que debería amarla, cuidarla y estar ahí para ella… le hizo esto… Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Nunca pensé que sería padre de 6 hijos. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder“, declaró el integrante del plantel de Pep Guardiola.

Asimismo, Kyle Walker también contó lo mal que se ha sentido en estos últimos días: “Ha habido días en esta terrible experiencia en los que sólo quería hacerme un ovillo e irme a dormir. El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y he tomado decisiones estúpidas. Pero necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos”.

Del mismo modo, dio a entender que buscará respaldo para analizar sus acciones: “Necesito descubrir por qué hice esto y por qué se produjeron estas situaciones. Soy humano y he cometido errores tanto adentro como fuera del campo”.

Fuente: bolavip